FF Geretsried und TSV Weyarn: Knappe Siege in 0:0-Spielen

Ein Spiel ohne große Torchancen: Trotzdem kassierten Jonas Trautwein (li.) und sein SV Bad Tölz in einem typischen 0:0-Spiel gegen Miesbach eine Niederlage. © Ewald Scheitterer

Die FF Geretsried gewinnen ein ausgeglichenes Derby gegen den SV Ascholding/Thanning mit 1:0. Der SV Bad Tölz verliert 0:1.

FF Geretsried - SV Ascholding/Thanning 1:0 (0:0) – Es war für beide Teams ein etwas holpriger Start, was außer der fast fünf Monate langen Winterpause vor allem dem buckeligen Trainingsplatz an der Böhmwiese geschuldet war. Dennoch ergab sich die eine oder andere Gelegenheit. Für die Gastgeber beispielsweise, als Thomas Bucek freistehend über das Tor zielte.

Die Gäste hatten die beste Möglichkeit zur Führung nach einer guten halben Stunde: Nach Vorarbeit von Tiago Gomes trat Philipp von Jagemann den Ball aus elf Metern jedoch in den Fangzaun. Riesen Glück hatte der SV in der 60. Minute, als das Spielgerät bei einem Freistoß von David Klauser aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbei an den hinteren Pfosten segelte.

Die Oberhand behielten die Fußball-Freunde um Kilian Sauer (vorne) im Nachholspiel gegen den SV Ascholding-Thanning mit Tiago Gomes: Die FFG gewannen mit 1:0. © hl

Die Entscheidung fiel eine Viertelstunde vor Schluss: Ascholdings Verteidiger Peter Poschenrieder kam mit einer Grätsche gegen FF-Kapitän Dominik Zelt zu spät. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Radosevic zum goldenen Siegtor (74.). „Am Ende haben wir mit Biegen und Brechen das 1:0 verteidigt“, kommentierte Christos Georgiadis die Offensivbemühungen des Aufsteigers. „Wichtig waren die drei Punkte, für die Moral und als Belohnung für das Trainingslager, in dem die Mannschaft zusammengewachsen ist“, sagt der FF-Trainer, der sein Team „über 90 Minuten klar besser“ gesehen hatte. Was Gästecoach Heinz Tochtermann so nicht stehen lassen mochte – er hätte ein Remis als gerechteres Ergebnis empfunden. Dennoch sei er „nach der schlechten Vorbereitung mit dem Auftreten zufrieden“, sag der SV-Trainer. Vor allem das Abwehrverhalten habe ihm imponiert, während er „offensiv Mängel in der Durchschlagskraft“ beobachtet hat. „Niederlage ist Niederlage, aber auf dem Spiel können wir aufbauen.“ (Rudi Stallein)

SV Bad Tölz - TSV Weyarn 0:1 (0:1) – Selbst die Teamkameraden von Christian Wacker waren überrascht, als sich der Ball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit über SV-Torhüter Max Hollmann zum Treffer des Tages in die Maschen senkte. Der Weyarner Angreifer kam nach einem verunglückten Rückpass eines Tölzer Außenverteidigers eher zufällig an den Ball und nutzte seine Chance. „Es war ein typisches 0:0-Spiel auf gutem Kreisklassen-Niveau, aber ohne großartige Torchancen“, fasst SV-Coach Daniel Heidemann zusammen. Eine „deutliche Leistungssteigerung“ hatte der Trainer bei seinem Team im Vergleich zu den Auftritten vor der Winterpause gesehen. Schon alleine deshalb „wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen.“ Noch mehr als die entgangenen Punkte dürfte Heidemann allerdings der Ausfall von Angreifer Anton Bernwieser schmerzen. Der musste mit einem verdrehten Knie ausgewechselt werden: „Das sah nicht gut aus.“ (Ewald Scheitterer)