Körperliches Spiel, geistige Schnelligkeit - der BCF muss nachbessern

Von: Oliver Rabuser

Die Hand ist gebrochen: Abou Camara (Mi.) wird dem BCF Wolfratshausen in Unterpfaffenhofen und einige Zeit länger fehlen. © hans lippert

BCF-Coach Heinz Tochtermann sieht bei seiner Elf, die am Samstag in Unterpfaffenhofen antritt, Verbesserungsbedarf in verschiedenen Bereichen.

Wolfratshausen – Die Note für die erste Bewährungsprobe gegen den FC Garmisch (0:3) am vergangenen Samstag pendelte irgendwo zwischen gerade „noch ausreichend“ und „mangelhaft“. Die zweite Zensur gibt’s für die Fußballer des BCF Wolfratshausen an diesem Samstag beim SC Unterpfaffenhofen/Germering (15 Uhr).

Während der Woche war Coach Heinz Tochtermann bestrebt, wenigstens rudimentäre Mängel rund um das Team zu beseitigen. Zeit, sich im Detail dem Opponenten zu widmen, war nicht ansatzweise vorhanden. Somit verlässt sich der neue Farcheter Übungsleiter auf die nackten Zahlen des Auftaktwochenendes. Das 1:1 der „Upfer“ beim FC Penzberg sei ein „dicker Punkt“ gewesen, der so wohl nicht zwingend eingeplant war. Doch mache ein Überraschungserfolg ein Team zumeist freier, weswegen der Trainer von Gastgebern „mit viel Selbstvertrauen“ ausgeht.

Für seine Elf gibt es dagegen einiges abzuarbeiten. „Wir brauchen einen Entwicklungstrend und Qualitätsverbesserung“, nennt Tochtermann einen wesentlichen Punkt. Von daher war körperliches Spiel, aber auch geistige Schnelligkeit „ein großes Thema“ im Training. Auch Mentalität sei gefragt: „Jeder Einzelne kann mehr, aber das wollen wir jetzt auf dem Platz zeigen.“

Als weiteres Defizit hat Tochtermann das Spiel ohne Ball ausgemacht. Zu wenig durchdacht sind Positionsspiel und Freilaufbewegung, wenn der Ball mal nicht am eigenen Schuh klebt. „Da fehlt mir etwas die Gier“, stellt der Übungsleiter klar.

Schwierig gestaltet sich auch die Umsetzung taktischer Aufgaben ob der andauernden Umstellungen. So steht diesmal Timon Hummel für die Innenverteidigung zur Verfügung; außerdem wird Amani Mbaraka sein Pflichtspieldebüt geben. Nicht wie angedacht auf dem Flügel, sondern neben Kayra Arikan – einem weiteren Comebacker – auf der Sechser-Position. Denn Abou Camara fällt mit gebrochener Hand einige Wochen aus. Eingeplant war auch Paul Müller, der aber sagte kurzfristig ab. Musti Kantar fährt angeschlagen auf Abruf mit.

Im BCF-Kasten steht diesmal der nachverpflichtete Simon Oppolzer. Armin Herbert ist verletzt und Luca Hölting weilt im Urlaub, aber auch weil Oppolzer bislang starke Argumente lieferte, mittelfristig als Nummer Eins aufzulaufen.

BCF Wolfratshausen: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Kukrica, Reitel, Arikan, Mbaraka, Bislimi, Diarra, Lehr, Spreiter - Haas, Papic.