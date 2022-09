BCF: Kommt jetzt die Trendwende ?

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Einsatz gegen Denklingen fraglich: BCF-Stürmer Manuel Spreiter (re.) hat Knöchelprobleme. Foto: hans LIPPERT © hans LIPPERT

Eintagsfliege oder Trendwende? Eine Frage, die sich nach dem 2:0-Erfolg in Haidhausen aus Sicht des BCF Wolfratshausen aufdrängt. Noch rangieren die Farcheter in der Abstiegszone der Bezirksliga. Abhilfe könnte ein Heimsieg an diesem Samstag gegen den VfL Denklingen (14 Uhr) schaffen; zugleich würde man in der Tabelle mit dem Überraschungsteam aus dem Vorjahr gleichziehen.

Wolfratshausen - Dass Stillstand oft einen Rückschritt bedeuten, weiß Leo Fleischer freilich. Entsprechend relativiert fällt sein Fazit nach der ersten kompletter Übungswoche als neuer Cheftrainer des BCF aus: „War nicht schlecht, geht aber noch besser.“ Der 25-Jährige möchte eine noch „höhere Trainingsqualität“ als Konstante, und nicht nur, wenn’s grad ganz gut läuft. Natürlich hat der jüngste Sieg für Auftrieb gesorgt. Oder wie Fleischer es bezeichnet, einen „brutalen Push“ gegeben. Der Coach ist von der Qualität seines Teams überzeugt; nur muss er sie geschickter herauskitzeln, als das bislang der Fall war.

Gleichzeitig wisse die Mannschaft über den Ist-Stand Bescheid. Drittletzter nach neun Spieltagen – das kann kein Zufall sein. „Die Tabelle hat schon eine gewisse Aussagekraft“, betont Fleischer.

Dennoch stehen die Zeichen auf Aufbruch. David Rose stieg wieder ins Training ein, Matej Bonic wird in zwei Wochen zurückerwartet, Hilmi Bislimi spätestens Ende des Monats. Da lassen sich dann Ausfälle wie an diesem Samstag noch leichter verkraften: Paul Müller steht nicht zur Verfügung, bei Argjent Veliqi und Manuel Spreiter zwickt der Knöchel. Letzterer wird immerhin im Kader stehen.

Über Denklingen ließ sich Fleischer berichten, dass es im Vorjahr „hitzige, packende Duelle“ gab. Wobei man präzisieren muss, dass die Wolfratshauser im Hinspiel chancenlos waren, auf heimischem Kunstrasen sich dann einen 1:0-Erfolg erstritten. Die aktuelle Schieflage des VfL hängt im Wesentlichen mit dem Ausfall wichtiger Stammkräfte zusammen – die allerdings womöglich schon jetzt wieder einsatzfähig sind. Fleischer warnt vor Zweikampfstärke und Umschaltspiel der Denklinger gleichermaßen. Die Konterabsicherung sehe deswegen zu keiner Zeit Gleich- oder gar Unterzahl vor.

BCF Wolfratshausen

Oppolzer – Weilguni, Hummel, Stipic, Mbaraka, Schubnell, Kantar, Eismann, Diarra, Lehr, Ratte - Herbert. Rödl, Kukrica, Spreiter.