Kreisklasse 2: Muntere Kellerkinder - Eurasburg und BCF II feiern wieder Siege

Teilen

Eine Vorlage von Torjäger Christoph Klein (li.) stolperte Ruben Ries zum 2:0 für die TuS-Reserve über die Linie. Eglings Torhüter Julian Heller und Verteidiger Callum Hatsell (liegend) kamen gegen Klein zu spät. © rudi stallein

In A-Klasse fünf marschieren die Kellerkinder weiterhin. Das bringt den SV Ascholding langsam in Bedrängnis. Der Spieltag kompakt.

SV Bad Tölz - SG Aying Helfendorf 0:0 – Enttäuscht waren die Spieler nur kurz nach der Punkteteilung. Dann überwog die Freude über dem elften Punkt nach der Winterpause. „In unserer Situation sind wir dankbar für den Zähler“, sagt Trainer Daniel Heidemann. „Der bringt uns unserem Ziel – 30 Punkte – einen Schritt näher.“ Es sei ohnehin ein ausgeglichenes Spiel, ein gerechtes Unentschieden gewesen.

Die Tölzer ließen nur sehr wenige Chancen der Gäste zu. Vor allem der „überragende“ Innenverteidiger Lukas Hintermeier lief der Spielgemeinschaft jeden Ball ab. Allerdings hatten die Platzherren selbst auch keine nennenswerte Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. „Wir haben die Angriffe nicht zu Ende gespielt, es fehlte oft die letzte Aktion im 1-gegen-1“, moniert Heidemann, freut sich aber über die positive Entwicklung der Mannschaft. „Früher war die Abwehr unsere Schwachstelle, jetzt haben wir seit der Winterpause erst vier Gegentreffer kassiert. Da geht’s aufwärts.“ (nic)

TuS Geretsried II - SF Egling-Straßlach 4:1 (2:0) – Nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Geretsried ist für den Kreisliga-Absteiger die A-Klasse näher als der Verbleib in der Kreisklasse. „Die erste Halbzeit war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Interimstrainer Florian Bucher zu dem harmlosen Auftreten seiner Mannschaft. Man habe „nah dran“ sein wollen, am Gegner, besonders an Christoph Klein, für den Manndeckung angeordnet worden war. Aber der TuS-Torjäger konnte in der 17. Minute völlig unbedrängt aus 20 Meter seiner aktuellen Lieblingsbeschäftigung auf dem Fußballplatz nachgehen: Tore schießen. Wenig später bot sich den Gästen die Chance zum Ausgleich: Florian Schuster und Refik Pudic scheiterten jedoch nacheinander am glänzend reagierenden Sebastian Untch im Geretsrieder Tor. Im Gegenzug stolperte TuS-Neuzugang Ruben Ries den Ball nach schöner Vorarbeit von Fabian Wieland und Gabriel Ramaj zum 2:0 (25.) über die Linie.

Die Vorentscheidung fiel in der 67. Minute, während der einzigen Schwächephase der Gastgeber. Egling drängte, war nah dran am Anschlusstreffer, doch Schuster scheiterte im Alleingang erneut an TuS-Torhüter Untch. Dieser leitete schnell den Gegenangriff ein, den Simon Pilch mit dem Treffer zum 3:0 (67.) abschloss. Der Rest war Ergebniskosmetik. Klein erhöhte per Foulelfmeter auf 4:0 (75.). Den Endstand markierte Maximilian Heinrich vier Minuten vor Schluss.

„Sie haben nicht die Köpfe hängen lassen, sondern bis zum Schluss weitergespielt. Das muss man der Mannschaft anrechnen“, suchte SF-Trainer Buchner nach positiven Ansätzen für die restlichen Partien. TuS II-Trainer Schneider, der vier U19-Spieler in der Startelf aufs Feld geschickt hatte, ordnete nach Spielende die Partie in der Rubrik „eine klare Angelegenheit“ ein. (rst)

SV Eurasburg-Beuerberg - DJK Darching 3:1 (1:0) – Der Aufwärtstrend in Eurasburg hält an. Gegen den Tabellenzweiten Darching fuhr die Elf von Trainer Felix Jung einen verdienten 3:1-Sieg ein. Nach einer etwas schläfrigen Anfangsphase brachte Michael Kerschbaumer sein Team in der 19. Minute im Nachschuss aus dem Gewühl heraus in Führung. Einen Eckball von Christian Bauer wuchtete Julian Jäger mit dem Kopf auf 2:0 (58.) in die Maschen. Die Gäste, die bis dahin nach Ansicht von Jung in ihren Bemühungen „recht unscheinbar“ geblieben waren, erhöhten nun den Druck und nutzten diese Drangphase zum 1:2-Anschlusstreffer (79.) durch Hans Schlagbauer. Die Antwort der Gastgeber kam prompt: Georg Holzer trat den Ball beim Freistoß direkt ins Darchinger Tor (81.). „Dann haben wir nur noch versucht, das Spiel über die Zeit zu bringen“, sagte der SVEB-Coach, der seiner Mannschaft erneut eine „mega Leistung“ bescheinigte.

Am Ende wurden die drei Punkte teuer bezahlt: Kurz vor Schluss kam ein Darchinger Angreifer zu spät und traf nur das Bein von SVEB-Torhüter Dominik Hoffmann, der gerade den Ball ins Seitenaus befördert hatte. Die Diagnose am späten Samstagabend: Wadenbeinbruch. (rst)

BCF Wolfratshausen II - TSV Weyarn 4:1 (2:0) – Zuversicht im Abstiegskampf: Mit dem 4:1-Erfolg über Weyarn sammelte die Farcheter Reserve Selbstvertrauen für den Ligaendspurt. Leon Hölting (8.) mit einer schönen Einzelaktion und Thomas Stingl (10.) per direkt verwandeltem Freistoß hatten den Ballclub früh in Führung gebracht. „Wir hatten das Spiel gut im Griff und sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen“, zog BCF II-Trainer René Stoiber ein zufriedenes Fazit. Weniger gefallen hat ihm das Spiel nach der Pause. „Da haben wir den Faden verloren“, musste der Coach eingestehen. Glücklicherweise beförderte Stingl „genau zum richtigen Zeitpunkt“ den Ball erneut mit einem Freistoß zum 3:0 (66.) Tor der Gäste, die jedoch nur zwei Minuten später durch Yanik Molitor verdientermaßen auf 1:3 verkürzten. Mit dem 4:1 durch Fabio Ratte eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie gelaufen. „Am Ende haben wir es uns selbst schwer gemacht“, fasste René Stoiber zusammen. „Da war es nicht mehr zum Anschauen.“ (rst)

FC Rottach-Egern - SV Ascholding/Thanning 3:2 (1:0) – Eine bittere Niederlage schürt bei Aufsteiger Ascholding die Abstiegsangst. 40 Minuten hatten die Gäste bei gefühlt einem Dutzend eigenen Eckbällen „das Spiel beherrscht“, so Trainer Heinz Tochtermann. Dann sorgte Tobias Schlichtner per Kopf (44.) nach einem Freistoß für den ersten Nackenschlag. Der zweite folgte durch eine Unachtsamkeit in der Ascholdinger Hintermannschaft in Minute 58. Die Gäste ließen sich nicht beirren, kamen durch Florian Volz zum Anschlusstreffer (70.), sieben Minuten später stellte Philip von Jagemann auf 2:2. „Mit dem Punkt hätten wir uns zufriedengegeben“, erklärte Tochtermann. Doch da spielte der Unparteiische nicht mit, der eine Abwehraktion von Torhüter Dominik Veitinger mit Elfmeter bestrafte. „Das darfst du nie als Elfmeter pfeifen“, zürnte der SVA-Coach. Er schrieb dem Unparteiischen einen „maßgeblichen Anteil an der Niederlage“ zu, als dieser in der Nachspielzeit einen Alleingang von Florian Lang wegen vermeintlicher Abseitsstellung zurückpfiff. (rst)

SC RW Bad Tölz - SV Bayrischzell 4:2 (3:2) – Seitdem der Slowake Branislav Turecek wieder zurück im Isarwinkel ist, das heißt wieder für den SC Rot-Weiß Bad Tölz auf Torejagd geht, trifft er auch wieder regelmäßig. Gegen den SV Bayrischzell gleich zweimal (15./24.). „Das war diesmal wieder eine ganz andere Leistung auf dem Platz“, freut sich auch Coach Tarkan Demir: „Gut, dass wir den Turnaround geschafft haben. Da war jetzt der absolute Siegeswille auch wieder da.“ Durch einen verwandelten Elfmeter (27.) war den Gästen der Anschluss gelungen ehe Max Geisler den alten Abstand wieder herstellte (35.). Auch durch den zweiten Bayrischzeller Treffer (42.) ließen sich die Hausherren nicht beirren und erarbeiteten sich auch im zweiten Durchgang zahlreiche gute Einschuss-Gelegenheiten. Für die Tölzer getroffen hat allerdings nur noch Mohamed Barrie per Elfmeter (71.), der damit seine feine Leistung an diesem Tag krönte. (esc)