Kreisklasse 4: Duell und Fest der Stadtrivalen - Punktspiel-Premiere zwischen FF und ASC

Von: Rudi Stallein

Hoffnungsträger für die TuS-Reserve: Mit Verspätung, aber deswegen nicht weniger engagiert, startet der letztjährige Landkreis-Torschützenkönig Christoph Klein (Mi.) nach seinem Urlaub in die Saison. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Die FF Geretsried empfangen den ASC Geretsried zum ersten Pflichtspiel-Derby gegeneinander überhaupt. Die TuS-Reserve ist Spitzenreiter in Kreisklasse 4.

FF Geretsried – ASC Geretsried (Sa., 14 Uhr) – Viel gegenseitiger Respekt klingt vor dem Geretsrieder Derby bei den Trainern durch. „Der ASC macht es gut, auf dem Platz und auch das Drumherum verdient Respekt“, sagt FF-Coach Christos Georgiadis. „Die Fußball-Freunde spielen konstant in der Kreisklasse, seit wir vor sechseinhalb Jahren dort weggegangen sind.

Wir haben uns hochgearbeitet“, stellt Cem Acikbas fest, dessen ASC bekanntlich von ehemaligen Fußball-Freunden gegründet worden ist. „Beide Wege sind gut und ich denke beide Vereine können mit der Entwicklung zufrieden sein“, ergänzt der ASC-Trainer. Auch wenn die Wogen, die bei der Abspaltung seinerzeit hochschwappten, längst verebbt sind, fehlt es der Partie am Krötenteich nicht an Spannung und Emotionen. Schließlich treffen die Stadtrivalen zum ersten Mal in einem Punktspiel aufeinander.

„Gut gerüstet“ sieht Georgiadis seine Fußball-Freunde, die anschließend auch noch die zweite Mannschaft des ASC empfangen. „Wir wollen das schon zu einem kleinen Fest machen“, betont der FF-Trainer noch mal den besonderen Reiz der Partie. „Aber wir wollen natürlich auch gewinnen, zumal es auch noch ein Heimspiel ist.“ Mit einem breiten Kader „reisen“ auch die Gäste an, bei denen Spielertrainer Tasso Lasidis ebenso nach seinem Urlaub wieder an Bord ist wie Christopher Kingston, Sebastian Philp und Andreas Mathäus. Dem Selbstbewusstsein der Gäste hat deren 3:1-Sieg gegen die Reserve des TuS Geretsried am vergangenen Wochenende einen zusätzlichen Schub gegeben. Am Krötenteich erwarte er jedoch ein „ganz anderes Spiel“, sagt Acikbas. „Der TuS hatte großartige Einzelspieler, aber hier trifft eine eingeschworene Truppe auf eine andere. Deshalb werden wir ganz anders ins Spiel gehen.“ Aber eines sei auch klar, so der ASC-Coach. „Auf dem Platz steht sportliche Rivalität im Vordergrund, aber nach dem Spiel werden wir gemeinsam anstoßen und zusammen das Spiel unserer zweiten Mannschaften anschauen.“ rst

TuS Geretsried II – SV Eurasburg-Beuerberg (Sa., 17 Uhr) – Nach der 1:3-Pleite zuletzt beim Ortsnachbarn ASC Geretsried geht es bei der Geretsrieder Landesliga-Reserve in erster Linie darum, „wieder in die Spur zu kommen“, wie Trainer Hans Schneider es nennt. Dabei ruhen die Hoffnungen zum Teil auf Kapitän Christoph Klein, der ebenso wie sein Trainer rechtzeitig vor dem Kräftevergleich gegen den aktuellen Tabellenführer der Kreisklasse 4 aus dem Urlaub zurück ist. „In der vergangenen Woche war es schon sehr bitter“, sagt Schneider im Rückblick auf das verlorene Derby, das der TuS II mit einer Notelf bestreiten musste. Die permanent wechselnden Aufstellungen sind derzeit das größte Handicap der Geretsrieder. „Ich hoffe, dass wir das nach der Urlaubssaison in den Griff kriegen“, so der TuS-Coach. „Wir brauchen endlich wieder eine konstante Mannschaft auf dem Platz. So viele Spieler zu ersetzen, darf nicht der Dauerzustand sein.“

In der Hinsicht kann der gegnerische Trainer dieses Wochenende noch entspannt angehen. „Diese Woche sind noch alle da, wir haben nur keinen Torwart“, stellt Felix Jung fest. Stefan Klostermair hat sich in den Urlaub verabschiedet, Dominik Hoffmann befindet sich noch im Aufbautraining. Da treffe es sich gut, dass Ex-Keeper Peter Bauer, der seit einigen Jahren in Australien lebt, gerade auf Heimaturlaub sei und sofort zugesagt habe, einzuspringen, erzählt SV-Trainer Jung. An die Tabellenkonstellation müsse er sich erst gewöhnen, gesteht der Coach des letztjährigen Fast-Absteigers. Deshalb schaue er nicht auf die Tabelle, sondern vorerst nur von Spiel zu Spiel. Und da steht zunächst der Wunsch, die Erfolgskurve mit einem Sieg beim TuS Geretsried weiter zu zeichnen. Und wenn möglich dabei eine konstantere Leistung auf den Platz zu bringen, als zuletzt im Spiel gegen den FSV Höhenrain, „das wir in sehr effektiven 15 Minuten geradebiegen konnten“, wie Jung anmerkt. Trotz des 4:2-Erfolgs am Schluss sei der „Plan“ dort nicht ganz aufgegangen. (rst)