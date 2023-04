KK-Abstiegsrunde: Heller hadert mit „wildem Spiel“ – Beurer Bollwerk spielt erneut zu Null

An Freund und Feind vorbei rauschte die von Karim Teufel (Nr. 8) getretene Kugel zur Beurer 2:0-Führung in die Söcheringer Maschen. © Andreas Mayr

Die Fußball-Freunde haben sich auch im zweiten Spiel der Abstiegsrunde schwergetan, aber dieses Mal mit einem besseren Ende.

FF Geretsried – SV Krün 2:1 (1:0) –„Es war nicht optimal, weil wir nicht unser Spiel aufziehen konnten“, sagte Trainer Johann Latanskij. Die Gäste suchten ihr Glück vorwiegend mit weiten Bällen auf ihre schnellen Angreifer, was den Gastgebern ein Höchstmaß an Konzentration in der Defensive abverlangte.

Trotzdem gab es vorne gute Gelegenheiten, die von Moritz Frank und Selim Alas jedoch zunächst nicht genutzt wurden. So verhalf erst ein verunglückter Krüner Abwehrversuch (38.) den FFG zur 1:0-Pausenführung. „Das Tor haben wir erzwungen“, betonte Latanskij. Sechs Minuten nach Wiederbeginn schloss Selim Alas „einen überragend ausgespielten Konter“ zum 2:0 (51.) ab. „Da hatten wir das Spiel im Griff“, so der FFG-Coach. Aber dann „rutschte doch mal einer von den langen Bällen durch“, und Krüns Hubert Holzer verkürzte nach einer guten Stunde frei vor dem Geretsrieder Tor auf 1:2. Den Ausgleich verhinderte bei einem Vollspannschuss aus rund 40 Metern das Lattenkreuz. „Ich bin froh, dass wir den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht haben“, freute sich Latanskij über drei verdiente Punkte. rst

SV Eurasburg-Beuerberg – SV Bad Tölz 0:0 – Als gerechtes Unentschieden wurde das Ergebnis sowohl von SVE-Coach Felix Jung, wie auch von SVT-Pressesprecher Lukas Hintermeier betrachtet. Allerdings sahen beide Seiten das Resultat mehr als Punktgewinn für die Gäste, und die Hausherren näher am Dreier. Hintermeier: „Der Gegner hatte die klareren Chancen. Wir müssen uns bei Keeper Max Hollmann bedanken. Er hat eine sehr starke Leistung geboten und den einen Punkt für uns festgehalten.“ Auch Jung lobte den Torhüter der Gäste: „Der hat einen überragenden Tag erwischt und zwei oder drei hundertprozentige Dinger entschärft.“ Die wohl beste Möglichkeit bot sich im ersten Abschnitt Christian Martner durch einen Kopfball. Gelegenheiten hatten freilich auch die Tölzer. Florian Nietzel wurde gut postiert angespielt, dabei jedoch auf seinem schwächeren Fuß erwischt und schob die Kugel am Tor vorbei. Simon Gramüller zeigte sich treffsicherer, traf mit dem Kopf in die Maschen. Schiedsrichter Marijo Kraljic verweigerte dem Treffer jedoch wegen eines Foulspiels die Anerkennung. Geprägt wurde die Partie von mehreren gelben Karten hüben wie drüben. Hintermeier: „Das waren mehrere taktische Fouls und dann auch oft durch den Platz hervorgerufen.“ Der neue SV-Trainer Klaus Riedmüller war nach seinem zweiten Spiel zufrieden: „Kampf und Leidenschaft haben gepasst. Erneut sind wir ohne Gegentor geblieben.“ Auch Felix Jung war mit dem Ausgang zufrieden: „Die anderen Begegnungen in der Gruppe endeten ebenfalls unentschieden. Da ist unser 0:0 gleich mehr wert.“ dh

Mit einem torlosen Remis, das beide Seiten als gerecht ansahen, trennten sich der SV Eurasburg-Beuerberg mit Josef Geiger (li.) und Lukas Bergmoser (re.) vom SV Bad Tölz um Enes Arslan. © Hans Lippert

SV Söchering – TSV Benediktbeuern 0:2 (0:2) – Die Beurer haben auch den zweiten Spieltag der Abstiegsrunde erfolgreich absolviert und dabei erneut zu Null gespielt. Allerdings nicht mit der Überlegenheit, die sich Thomas Neumeier erhofft hatte. „Über 90 Minuten kann man nicht zufrieden sein“, kritisierte der TSV-Trainer. Die erste halbe Stunde war zwar durchaus schwungvoll und zeitigte mit dem Eigentor von Max Köstler (13.) und dem 2:0 (27.) durch Karim Teufel aus einem Strafraumgewühl heraus, schon bald eine komfortable Führung, doch dann ging den Beurern der Faden verloren. „Viele Nicklichkeiten und Unterbrechungen haben uns aus dem Rhythmus gebracht“, berichtet Neumeier. Da die Hausherren fast ausschließlich langen Bällen nach vorne spielte, war das Beurer Mittelfeld nahezu abgemeldet. Entsprechend „viel Stückwerk“ sah der Beurer Coach nach dem Seitenwechsel. „Egal“, resümiert Neumeier, „die Null steht zum zweiten Mal. Somit geht’s in die richtige Richtung.“ sts

SV Bayrischzell – FSV Höhenrain 4:4 (1:3) – Ein „wildes Spiel“ sah Klaus Heller beim Auftritt seines FSV in Bayrischzell. „Leider mit einem sehr enttäuschenden Ausgang für uns“, wie der Coach feststellte. Nach einer „super ersten halben Stunde“ lag sein Team durch Treffer von Johannes Feirer (4.), Max Feirer (18.) und Andreas Mühr (30.) bereits mit 3:0 vorn. „Aber dann haben wir den Gegner zurückgeholt“, haderte Heller. „Jeder Ball in den Sechzehner ist auf dem kleinen Platz gefährlich und muss gut wegverteidigt werden. Das haben wir 15 Minuten vor und nach der Pause nicht fertiggebracht, sondern den Gegner immer wieder eingeladen.“ Die Gastgeber nahmen dankend an, kamen auf 2:3 heran und ließen sich auch durch das 4:2 durch David Lech (55.) nicht schocken. Nach 70 Minuten stand das Endergebnis fest. Zwar hatten die Gäste durch drei, vier Konter Gelegenheiten, erneut in Führung zu gehen. Ebenso hätte das Spiel komplett in die andere Richtung kippen können, hätte nicht Leonhard Borowski in der ersten Halbzeit einen Strafstoß pariert und der Schiedsrichter ein weiteres Bayrischzeller Tor nicht zurückgepfiffen. Das Fazit von Klaus Heller: „Wir haben eigentlich richtig gut Fußball gespielt, aber viel zu viele krasse Fehler gemacht.“ rst