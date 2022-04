BCF Wolfratshausen II: „Verlieren geht gar nicht“

Der BFV Wolfratshauen II braucht dringend einen Dreier. © Ludsteck

Wegen der kurzzeitigen Winterrückkehr am vergangenen Wochenende bestreiten die Farcheter Bezirksligareserve und der Aufsteiger aus Ascholding ihr Punktspiel fünf Tage später als geplant.

BCF Wolfratshausen II - SV Ascholding/Thanning (Do., 19.30 Uhr) – Am Ziel, die Partie möglichst zu gewinnen, hat sich seit vergangenem Samstag für beide Teams nichts geändert, personell ist die Ausgangslage für beide Kontrahenten jedoch leicht verbessert.

So kann René Stoiber wieder auf seinen Kapitän Alexander Bares zurückgreifen. Zudem hofft der BCF-Coach, dem einen oder anderen zuletzt verletzten Kicker aus dem Landesligakader Spielpraxis in der Kreisklasse bieten zu dürfen. Bei den Gästen sorgen Johann Detter, Hansi Makrutzki und Florian Volz für Belebung auf der Einwechselbank.

SV-Trainer Heinz Tochtermann macht keinen Hehl daraus, dass er mit gemischten Gefühlen in das Spiel gegen eine Mannschaft seines künftigen Arbeitgebers geht. „Da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust, aber das größere schlägt im Augenblick noch für Ascholding“, sagt der künftige Farcheter Cheftrainer. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, so Tochtermann, der seine Mannschaft am Ende der Saison „über dem Strich“ übergeben will.

Dort hinzukommen, ist für den BCF noch ein weiter Weg, weshalb René Stoiber auf mehr als den einen Punkt spekuliert, den er als Pflichtziel ausgegeben hat. „Schon im Hinblick auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Egling wäre es schön, da mal mit einem positiven Gefühl hinfahren zu können“, hofft Stoiber. Deshalb laute die Devise: „Verlieren geht gar nicht.“ (Rudi Stallein)