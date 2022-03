Kreisklasse 3: Höhenrain zu Gast in Schlehdorf - Benediktbeuern empfängt SV Münsing

Der scheidende Beurer Trainer Willi Link ist von seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen Münsing überzeugt. © dh

FC Kochelsee-Schlehdorf muss Corona-bedingt auf mehrere Spieler verzichten. Dagegen steht beim TSV Benediktbeuern nahezu der kompletter Kader zur Verfügung.

FC Kochselsee-Schlehdorf - FSV Höhenrain (So., 14 Uhr)

Kochelsee-Schlehdorf – Es könnte ein Wettlauf mit der Zeit werden: Wann bekommt der FCKS seine Corona-Ausfälle zurück, und wie behauptet sich der ausgedünnte Kader? Dass gegen die in tabellarischer Reichweite liegenden Höhenrainer eigentlich gepunktet werden muss, steht außer Frage. Doch in Schlehdorf schlägt das Schicksal nicht nur fortwährend, sondern auch knüppelhart zu.

Trainer Maxi Wagner war guter Dinge, eine starke Elf aufbieten zu können. Jetzt aber fallen überraschend Kapitän und Stellvertreter unisono aus: Florian Kammerlochner und Basti Reißenweber reihen sich mit positiven Testergebnissen als neueste Kandidaten in eine üppige Krankenliste ein. „Das tut uns brutal weh“, bedauert Wagner, der dennoch an Zuversicht nichts einbüßen möchte. Man müsse jetzt eben anders als gewohnt und „mit Hirn“ spielen. Ordnung, Organisation und sauberes Pass-Spiel lautet die Devise, um die konditionelle Nachteile bestmöglich zu kompensieren.

Peter Hösl hat zum Thema Covid eine weit stringentere Meinung: „Das interessiert mich nicht.“ Freilich meint der FSV-Coach nicht die Pandemie an sich, sondern die Krankheit als Alibi für schwächere Leistungen und Ergebnisse: „Uns wird’s auch mal erwischen.“ Aktuell aber stehen ihm 15 Mann zur Verfügung. Ziel sei es, die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Schmerzlich abgehen wird den Höhenrainern der langzeitverletzte Michael Huber, aber auch der in Innsbruck studierende Maxi Lutz. (Oliver Rabuser)

TSV Benediktbeuern - SV Münsing-Ammerland (Samstag 14 Uhr)

Benediktbeuern – Frühzeitig hat Willi Link den Verantwortlichen sowie der Mannschaft des TSV Benediktbeuern seinen Abschied zum Saisonende mitgeteilt. „Ich möchte einfach eine Pause einlegen.“ Doch in den verbleibenden Begegnungen die Zügel schleifen zu lassen, ist nicht seine Absicht. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten sieht der Beurer Trainer die Gäste zwar in der Favoritenrolle, glaubt jedoch an eine Chance für sein Team: „Das hat nichts mit unserem recht glücklichen 2:1-Sieg im Hinspiel zu tun, die Mannschaft ist jetzt einfach gut drauf.“

Zwar war die Vorbereitung durch Corona recht durchwachsen, aber mittlerweile steht nahezu der komplette Kader zur Verfügung. „Wir hatten jetzt eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, da ist wirklich Schwung drin“, lobt Link: „Zwar haben wir es mit einem sehr guten Gegner zu tun, aber ich glaube an den Willen und Kampfgeist meines Teams.“

Damit rechnet auch Gästetrainer Ralf Zahn: „Benediktbeuern ist eine absolut unangenehme Mannschaft, trotzdem peilen wir einen Auswärtssieg an. Es sind nur noch zehn Spiele, bis abgerechnet wird. Und wenn der Abstand zu Unterammergau nicht zu groß werden soll, müssen drei Punkte her.“ Dafür steht der komplette Kader zur Verfügung. Es wurde eine gute Vorbereitung absolviert. „Es hat echt Spaß gemacht“, lobt Zahn.

Rückblickend auf die bisherige Saison meint der SVM-Trainer: „Meine junge Mannschaft ist nahezu in jeder Partie ans Limit gegangen. Das wird auch weiterhin nötig sein. Sollte uns das gelingen, wird der Kampf um die Meisterschaft sicherlich noch interessant.“ (Hans Demmel)