Kreisklasse 2: RW Bad Tölz erwartet Verfolger Hausham – Egling unter Druck - FF Geretsried dezimiert

Bitterer Beigeschmack: Die FF Geretsried gewannen zuletzt das Nachholspiel gegen Ascholding mit 1:0, doch FFG-Torhüter Miklos Tot (hier gegen Ascholdings Tiago Gomes) brach sich kurz vor Schluss des Spiels eine Rippe. © Rudi Stallein

In der Kreisklasse 2 stehen am Wochenende die nächsten Punktspiele an. Die Vorberichte aus dem Landkreis kompakt:

FF Geretsried - SG Aying/Helfendorf (Sa., 17 Uhr, Isarau-Stadion) – Mit dem jüngsten 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Ascholding im Rücken gehen die Fußball-Freunde optimistisch in die Partie gegen Aying. Während er sich mit der Entwicklung seines Teams recht zufrieden zeigt, nervt Trainer Christos Georgiadis der Zustand des Rasens am Krötenteich, der trotz gegenteiliger Zusicherung durch die Stadt Geretsried noch weit von einer Bespielbarkeit entfernt sei.

Die Odysee über die Geretsrieder Fußballplätze führt die FFG dieses Mal vom Trainingsplatz an der Böhmwiese zum Kunstrasen im Isarau-Stadion. „Das ist kein Zustand“, schimpft Georgiadis, der zudem einen sportlichen Ausfall verkraften muss: Torhüter Miklos Tot brach sich gegen Ascholding eine Rippe, er wird von Toni Andrijevic aus der A-Jugend vertreten. (Rudi Stallein)

FC Rottach-Egern - TuS Geretsried II (Sa., 15 Uhr) – Nach einer „durchwachsenen“ Vorbereitung erwarte er „ein bisschen eine Wundertüte“, sagt Hans Schneider vor der Reise an den Tegernsee. Die letzte Partie des vorigen Jahres ist ihm noch in unguter Erinnerung, als sein Team sich mit einer 3:5-Niederlage („das haben wir sauber vergeigt“) in die Winterpause verabschiedet hatte. „Ich weiß, was sie können“, so der TuS II-Trainer. Allein, es fehle bisher an Konstanz. Und an Erfolgen auf fremden Plätzen, wo der Landesliga-Reserve in sieben Spielen bisher lediglich ein Sieg gelungen ist. Deshalb gebe es hinsichtlich der eigenen Erwartung wenig Spielraum. „Das Ziel sind drei Punkte“, sagt Schneider und betont: „Es gilt, dass wir uns im Tabellenmittelfeld festbeißen. Das werden wir hart angehen.“ (Rudi Stallein)

SV Bayrischzell - BCF Wolfratshausen II (So, 14 Uhr) – In der Vorbereitung gelang der Farcheter Reserve endlich, was ihnen unter Trainer René Stoiber in der Punktrunde bislang versagt geblieben war – der erste Sieg, nämlich ein 1:0 gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf. Und weil’s so schön war, legten seine Jungs gleich noch zwei weiter Testspielerfolge nach. Nun soll die Bezirksligareserve auch in der Liga anfangen zu punkten. „Wir haben noch elf Spiele, da sind noch 33 Punkte zu vergeben“, gibt sich der Coach optimistisch, den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich bewerkstelligen zu können. „Die Tabelle spiegelt nicht das Leistungsvermögen der Mannschaft wider“, so Stoiber. „Aber sie steht auch nicht unverdient da, wo sie steht.“ Will heißen: Sie hat ihr Potenzial zu selten abgerufen. Das soll sich nun ändern. (Rudi Stallein)

SF Egling-Straßlach - DJK Darching (So., 15 Uhr, in Straßlach) – Mit dem Rücken zur Wand starten die Sportfreunde aus der Winterpause. Wenn sie nach dem Abstieg aus der Kreisliga nicht gleich in die A-Klasse durchgereicht werden will, gibt es für die Mannschaft von Trainer Herbert Mühr zu Siegen keine Option. „Wir wissen, dass wir punkten müssen“, sagt der Coach, dem dafür der Tabellendritte ganz gelegen kommt. „Das ist besser, als wenn es gegen den Vorletzten geht“, so Mühr. Da halte sich der Erwartungsdruck in Grenzen, zumal er mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung mit einem Remis in fünf Spielen und einem Torverhältnis von 2:21 „die Erwartungshaltung soweit runtergefahren hat, wie es nur geht“, scherzt der Trainer und formuliert als Ziel: „Wir wollen uns gegen Darching nicht nur gut verkaufen, sondern auch punkten. Das ist der Plan.“ (Rudi Stallein)

SV Ascholding/Thanning - TSV Weyarn (So., 14 Uhr, in Ascholding) – „Mehr Durchschlagskraft nach vorn“ wünscht sich Heinz Tochtermann von seiner Elf im Heimspiel gegen Weyarn. Trotz der 0:1-Niederlage bei den FF Geretsried gab sich der SV-Trainer mit dem Auftreten seines Teams ansonsten zufrieden. „Die Basics haben gestimmt, Einsatzwille und Kampf, da kann man ansetzen. Aber die Abschlüsse im letzten Drittel müssen wir verbessern“, so Tochtermann. „Da haben wir die Gefährlichkeit nicht gehabt.“ Dies zu ändern könnte auch im Spiel gegen den punktgleichen Tabellenführer überlebenswichtig sein. „Es wird nicht leicht gegen eine erfahrene Mannschaft. Aber wir sollten jetzt Punkte sammeln, um uns vom Tabellenende fern zu halten“, sagt der SV-Coach. (Rudi Stallein)

SC Rot-Weiß Bad Tölz - SG Hausham (So. 14 Uhr) – Ein „Schlüsselspiel“ nennt Trainer Tarkan Demir das Aufeinandertreffen seiner Elf mit den Knappen. Die Hausherren sind Spitzenreiter mit dem komfortablen Vorsprung – bei zwei absolvierten Spielen mehr – von acht Punkten auf ihren Verfolger und direkten Gegner. „Darin liegt ein echter Vorteil für uns. Die Haushamer müssen gewinnen, wir nicht unbedingt“, sieht der RW-Coach dem Spitzenspiel gelassen entgegen. Trotzdem sollen es für den Titelanwärter drei Punkte werden. „Heimspiele will ich schon wegen unserer Zuschauer immer gewinnen“, versichert Demir. „Aber natürlich sind wir selbst bei einem Sieg noch lange nicht Meister.“ Unterschätzt wird der Gegner auf keinen Fall, auch wenn die Rot-Weißen beim 1:0-Hinspielsieg ihren Gegner fest im Griff hatten. Hausham hat die beste Defensive der Kreisklasse 2 und im gesamten Saisonverlauf erst neun Gegentreffer kassiert. „Da werden wir vermutlich nicht Torchancen am laufenden Band bekommen“, schätzt der Trainer. Allerdings haben die Tölzer mit 52 erzielten Treffern den mit Abstand torgefährlichsten Angriff. (Hans Demmel)