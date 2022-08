Jetzt kommt es drauf an: Vorbereitung geht zu Ende

Die äußerst dünne Personaldecke macht Sorgen: Oberaltings Trainer Thomas Dötsch hatte beim letzten Test nur elf Spieler zur Verfügung – und auch beim Punktspielauftakt gegen den Gautinger SC sieht es kaum besser aus. © Andrea Jaksch

Die Vorbereitung der vieler Vereine neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Die Mannschaften scheinen bereit für die neue Saison zu sein.

TSV Pentenried – ASC Geretsried: Pentenried gewinnt ausgeglichenes Spiel

Alexander Strahberger wollte den klaren Sieg 5:1-Erfolg gegen den ASC Gerestried zum Abschluss der Vorbereitung nicht überbewerten. „Es war auch jede Menge Glück dabei“, sagte der neue Trainer des TSV Pentenried. Der Kreisklassen-Aufsteiger zeigte sich am Samstag vor dem Tor deutlich effizienter als die ebenfalls in der Kreisklasse spielenden Gäste.

Björn Papelitzkys Führung (15.) konnten die Gäste noch postwendend ausgleichen (16.). Kurz vor der Pause prallte der Ball von Jakob Simmerdings Oberschenkel nach einer Ecke glücklich zum 2:1 ins Tor. In der zweiten Halbzeit konnte Feldspieler Philipp Stemmer, der als Torhüter aushelfen musste, seinen Kasten sauber halten. Auf der Gegenseite schlugen die Hausherren bei Kontern dreimal eiskalt zu. Youngster Tuncay Karaduman war jedes Mal der Torschütze und feierte damit einen lupenreinen Hattrick. „Insgesamt war es aber ein ausgeglichenes Spiel“, berichtete Strahberger. toh

BCF Wolfratshausen II – TSV Perchting-H.: BCF-Reserve unterliegt zuhause

Drei kurzfristige Ausfälle (Tobias Rampf, Stefan Glas, Christoph Kammerlander) zwangen die Kreisklassen-Fußballer aus Perchting am Samstag zu Umstellungen. Vielleicht starteten sie auch deshalb schlecht in das letzte Vorbereitungsmatch. „Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzufinden“, sagte Spielertrainer Kammerlander. Prompt ging der Außenseiter aus der A-Klasse nach 15 Minuten in Front. Doch die Gäste steigerten sich und belohnten sich in den zweiten 45 Minuten mit vier gut herausgespielten Treffern. „Wir hatten das Match phasenweise sehr gut unter Kontrolle“, berichtete Kammerlander. Für die Tore zeichnete sich das neue Sturmduo Marco Stuhler/Raphael Bott verantwortlich. Beide waren je zweimal erfolgreich. Dass der BCF zwischendurch noch zweimal zum 2:1 und 3:4 traf, störte Kammerlander. „Das waren absolute Geschenke von uns, das darf uns so nicht passieren“, monierte er eine Woche vor dem Punktspielstart zu Hause am Sonntag um 14 Uhr gegen den ESV Penzberg. toh

MTV Berg II – SV Planegg-K. II: Spannendes Spiel zweier Reserven

Es war ein spannendes Fußballspiel zwischen dem MTV Berg II und dem SV Planegg-Krailling II. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine reife Spielanlage und zeigten sich vor allem offensiv von ihrer besten Seite. Routinier Stefan Suchanke traf bereits nach nach 17 Minuten zum 0:1, und Michael Würstl erhöhte 20 Minuten später sogar auf 0:2, ehe Anes Besic umgehend den Anschlusstreffer erzielte. Planeggs Torjäger Daniel Hirons erhöhte noch vor der Halbzeit zum 3:1 für den SVP. Nach etwa einer Stunde drehte sich allerdings die Partie. „Für die erste Stunde bin ich sehr zufrieden“, sagte SVP-Coach Pero Januzovic. Anschließend war Berg die deutlich überlegene Mannschaft und kam durch Ruben Weibrecht zum erneuten Anschluss. In der Nachspielzeit war es ein Doppelschlag von Alexander Simm, der die Partie noch zu Gunsten der MTV-Reserve entschied. „Es war für beide ein guter Test“, sagte der Berger Trainer Djoko Kalaba. „Am Ende war es ein wirklich ausgeglichenes Spiel, aber das Ergebnis geht in Ordnung.“ tao

TV Stockdorf – TSV Erling-Andechs: TSV mit knappem Sieg in Stockdorf

„Wir sind bereit für die Punkterunde“, verkündete Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger nach dem Sieg am Sonntag beim A-Klassisten TV Stockdorf. Ganz reibungslos verlief der Test der frisch gebackenen Kreisklassen-Fußballer aber nicht. Trotz großer Dominanz zu Beginn ging der Außenseiter durch Lukas Vielhuber in Führung (17.). Nachwuchsstürmer Jakob Sontheim gelang der Ausgleich (24.), doch ein Blackout von Ludwig Metz ermöglichte dem TV die überraschende Pausenführung. Als letzter Mann vertändelte Metz den Ball, und Kadir Sadovic traf zum 2:1. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste die richtige Reaktion. Armin Badowski, Sontheim und Johannes Gawellek brachten ihr entschlossen auftretendes Team auf die Siegerstraße. Entschieden war die Begegnung aber noch nicht, denn Erlings neuer Torwart Michael Günther ließ eine Flanke von Vielhuber aus den Händen gleiten. Luca Dachgruber war der Nutznießer, er musste den Ball nur noch ins leere Tor bugsieren (81.). Am Sieg der Erlinger änderte dies aber nichts mehr. „Wir haben trotz acht Ausfällen gut mitgehalten und uns ordentlich verkauft“, bilanzierte Stockdorfs Trainer Sven Jäkel. Auch für die Würmtaler war es der letzte Test vor dem ersten Punktspiel. toh

FSV Höhenrain – Fort. Unterhaching: Höhenrein ohne Chance

„Das war eine Lehrstunde. Wir waren im Kopf deutlich langsamer als der Gegner.“ Höhenrains Trainer Peter Hösl musste am Sonntag die Überlegenheit des Gegners aus der Kreisliga anerkennen. Bereits nach 22 Minuten lagen die von Verletzungen geplagten Gastgeber mit 0:3 hinten. Nach der Pause fiel das 0:4, ehe Thomas Köhler zumindest der Ehrentreffer gelang (60.). In den letzten Minuten schossen die Hachinger noch zwei weitere Tore. „Unter dem Strich ist der Sieg aber um drei Tore zu hoch ausgefallen“, behauptete Hösl. Die Fortunen waren kurzfristig für den TSV Alling als Kontrahent des FSV eingesprungen. „Es war eine wichtige Lektion für meine Spieler“, urteilte Hösl. toh

TSV Geiselbullach – TSV Oberalting-S.: „In der Höhe verdient verloren“

Der TSV Oberalting-Seefeld hat die Vorbereitung mit einer 0:3-Niederlage bei Kreisliga-Aufsteiger TSV Geiselbullach abgeschlossen. Für Oberaltings Trainer Thomas Dötsch kam das Resultat nach den Treffern von Jens Bürger (14.), Maximilian Blum (51.) und Martin Held (60.) allerdings nicht überraschend. „Sie hatten letztes Jahr schon eine starke Mannschaft und haben sich noch einmal verstärkt. Wir haben auch in der Höhe verdient verloren“, sagte Dötsch. Die größten Sorgen bereitet ihm weiterhin die dünne Personaldecke. In Geiselbullach trat sein Team nur zu elft an, den zweiten Durchgang bestritt man sogar nur noch mit zehn Spielern. „Geiselbullach hat dann fairerweise auch einen Spieler rausgenommen“, verriet Dötsch. Auch den Punktspielstart am Freitagabend gegen den Gautinger SC werden die Oberaltinger voraussichtlich nahezu ohne Ersatzspieler bestreiten. Dennoch traut der Coach seiner Mannschaft einen guten Start zu – und er erwartet einen ambitionierten Gegner. Dötsch: „Aus Gauting war zu hören, dass sie unter die ersten Drei kommen möchten. Da muss im Sommer etwas passiert sein.“ te

SV Inning – Sentilo Blumenau: Generalprobe geglückt

Zwar handelte es sich nur um ein Freundschaftsspiel, dennoch war der 2:1-Sieg von Fußball-Kreisklassist SV Inning gegen den SV Sentilo Blumenau am Sonntag von Bedeutung. „Auch die letzten Spiele waren recht ansehnlich. Aber es tut einfach gut, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben“, sagte Innings Trainer Wolfgang Kampinski nach der erfolgreichen Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt gegen den TSV Gilching-Argelsried II am Sonntag. Im ersten Durchgang agierte sein Team gegen den Münchner A-Klassisten zu halbherzig und geriet durch einen Treffer von Yifei Zhan mit 0:1 in Rückstand (39.). Nach dem Seitenwechsel erkannte Kampinski jedoch eine deutliche Steigerung, die prompt zu Toren führte. Zunächst gelang Constantin Sar der Ausgleichstreffer (51.), dann verwandelte Christian Baumgartner einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand (55.). Für die ersten Wochen der neuen Saison rechnet Kampinski noch mit einigen Schwierigkeiten. „Vier wichtige Spieler sind noch im Urlaub und kommen erst kurz vor dem Saisonstart zurück.“ Klagen möchte er aber nicht. „Den anderen Mannschaften geht es ja genauso.“ te

SV Mammendorf – TSV Gilching-A. II: Remis in Mammendorf

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hat die Reserve des TSV Gilching-Argelsried die Vorbereitung auf die Kreisklassen-Saison mit einem 3:3-Unentschieden (2:2) beim Kreisligisten SV Mammendorf abgeschlossen. TSV-Coach Robert Brand zeigte sich sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis recht zufrieden. „Jeder hat sich kurz vor dem Start noch einmal aufgedrängt. Wir können mit einem guten Gefühl nach Inning fahren. Aber wer weiß, was diese Woche noch passiert“, sagte Brand. Besonders auf sich aufmerksam machen konnte Doppel-Torschütze Yasar Dayik. Auch mit der Leistung des zweiten Gilchinger Torschützen, Neuzugang Nico Stotz, war Brand zufrieden. Er ist zum Saisonauftakt beim SV Inning am Sonntag allerdings noch nicht spielberechtigt. te

MTV Dießen – SV Kinsau: MTV kann Niederlage noch abwenden

Trotz der schweren Beine und des einen oder anderen Ausfalls nach dem anstrengenden Pokalspiel am Donnerstag haben die Dießener eine Niederlage im letzten Testmatch verhindert. „Unter dem Strich bin ich mit beiden Spielen zufrieden“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers. Dabei taten sich die Gastgeber am Sonntag besonders in der ersten Halbzeit schwer, auch wenn Michael Sedlmeier einen an ihn verursachten Foulelfmeter zum Ausgleich nutzte (22.). „Wir hatten Glück, zur Pause nicht noch höher als 1:2 zurückzuliegen“, bekannte Ropers. MTV-Torwart Michael Heinrich hatte Schlimmeres verhindert. In der zweiten Halbzeit meldete sich der MTV gegen die ebenfalls in der Kreisklasse spielenden Kinsauer zurück. Nach dem 2:2 durch Christian Rids verwandelten Foulelfmeter (75.) vergaben die Dießener noch mehrere Großchancen zum Siegtreffer. toh