Kreisklasse 3: Münsing nach Derbysieg weiter auf Aufstiegskurs – Beurer machen es spannend

Von: Nick Scheder, Oliver Rabuser

Teilen

Ein rassiges Derby sahen die Zuschauer in Münsing, wobei die Platzherren um Christian Auer (re.) gegen Xaver Hochstraßers Höhenrainer mit 3:2 die Oberhand behielten. © hans lippert

Der TSV Benediktbeuern gewinnt knapp gegen Oberau. Der FC Kochelsee-Schlehdorf geht gegen Antdorf leer aus. Und Münsing siegt im Derby gegen Höhenrain.

ASV Antdorf - FC Kochelsee-Schlehdorf 2:0 (1:0) – Der Befreiungsschlag blieb aus. „Wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen“, hadert Trainer Max Wagner. Florian Kammerlochner, Juri Schindler, Hans Moser und Leo Sam – sie alle verpassten einen Erfolg. „Wenigstens das Tor sollte man treffen.“ Der ausbleibende Elfmeterpfiff rundete mit dem Gegentreffer durch Christos Tsigouriotis eine missglückte erste Spielhälfte ab:

Sam wurde beim Kopfballduell barsch abgeräumt. Nach der Pause fiel der FC mit etlichen hohen Bällen sukzessive vom Matchplan, Antdorfs Florian Calliari hingegen von der Etikette ab. Er rauschte Kammerlochner brachial in die Beine, dem zum Glück nichts passierte. Am aus Schlehdorfer Sicht unglücklichen Verlauf der Begegnung änderte die Hinausstellung des Übeltäters nichts. Der vermeintliche Ausgleich wurde aberkannt, weil der Unparteiische den Ball marginal touchiert hatte. Und zum Ende hin setzte es einen Konter zur Entscheidung. (or)

SV Münsing - FSV Höhenrain 3:2 (1:1) – Das Nachbarschaftsduell hielt, was man sich davon versprochen hatte. Ein „Wahnsinnspiel“ hatte SVM-Coach Ralf Zahn gesehen; „ein rassiges Derby“ sein Gegenüber Peter Hösl, der auch im Spielausgang das gerechte Ergebnis sah. „Das ist zwar ärgerlich, wenn du zwei Mal vorn bist, aber Münsing hatte deutlich mehr Chancen“, stellte der Höhenrainer Trainer anerkennend fest. Bei drückender Überlegenheit der Gäste in einem „richtig tollen Spiel“ (Zahn) scheiterte Münsing anfangs mehrmals am starken FSV-Torhüter Leonhard Borowski – und musste plötzlich einem Rückstand nachlaufen, weil David Lech allein vor dem Münsinger Tor cool blieb (40.). Den Gastgebern gelang jedoch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der 1:1-Ausgleich durch Lorenz Niggl. Nach einer guten Stunde marschierte Lech nach einem Befreiungsschlag erneut allein aufs Tor zu und besorgte die erneute Führung für die Gäste, für die kurz darauf Andreas Mühr auf 3:1 hätte erhöhen können. „Dann wäre es wohl gelaufen gewesen“, glaubt Hösl. Aber Münsing erarbeitete sich in der Folgezeit „Chancen im Minutentakt“. Für die Belohnung ließ sich der Tabellenzweite jedoch Zeit bis in der Schlussphase der packenden Partie. In der 82. Minute legte Lorenz Niggl zurück auf Stefan Mannweiler, der aus fünf Metern den 2:2-Ausgleich markierte. Münsing drückte weiter, bis eine Flanke quer durch den Strafraum segelte und am hinteren Pfosten Josef Holzer fand, der seine „sensationelle Leistung“ (Zahn) auf der Sechserposition mit dem 3:2-Siegtreffer krönte.

„Der Zeitpunkt für die Tore war zwar glücklich“, räumte SVM-Coach Zahn ein, „aber der Sieg ist auf jeden Fall verdient“. FSV-Trainer Hösl widersprach dem nicht, fand aber lobende Worte fürs eigene Team: „Die Niederlage schmerzt zwar, aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie hier gespielt hat.“ (rst)

TSV Benediktbeuern - SG Oberau/Farchant 2:1 (1:0) – Einen relativ ungefährdeten Pflichtsieg fuhr der TSV Benediktbeuern im Heimspiel ein. „Aufgabe erfüllt“, sagt Co-Trainer Dominik Hiederer und schnauft durch. Die Platzherren ließen sich Zeit bis kurz vor der Pause, ehe Leon Göttinger (41. Minute) mit der 1:0-Führung für ein wenig Entspannung sorgte. Und Kapitän Benedikt Guggemos stellte in der zweiten Halbzeit mit dem 2:0 (71.) die Weichen auf Sieg. Doch die abstiegsgefährdete Spielgemeinschaft aus Oberau und Farchant machte es noch einmal spannend, als Sebastian Korthals (77.) den Anschlusstreffer erzielte. „Danach hätte es auch durchaus noch einmal brenzlig werden können“, sagt Hiederer. „Aber wir haben den Sieg dann schließlich mannschaftlich über die Runden gebracht. Es sind drei Punkte, wir sind zufrieden.“ Die Beurer bleiben damit auf Rang vier der Kreisklasse 3. (nic)