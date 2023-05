Kreisklasse Meisterrunde: Geretsried II hält sich alle Optionen offen – FCKS verpasst Aufstieg

Mit einem klaren Sieg wahrt der TuS Geretsried II die Aufstiegschancen. Die Hoffnungen begraben muss dagegen der FC Kochelsee Schlehdorf.

ASC Geretsried - FC Deisenhofen III 1:1 (1:1) – Am Ende eines „richtig guten Spiels von beiden“ herrschte bei den Gastgebern erst mal Frust. Mit der letzten Aktion des Spiels hatte Pavlos Karamanos nach Zuspiel von Tasso Lasidis den Ball zum 2:1 für den ASC im Deisenhofener Tor platziert. Der weit entfernt in der Geretsrieder Hälfte postierte Unparteiische pfiff abseits. „Ich versteh’s nicht, und es ärgert mich, weil es verdient gewesen wäre zu gewinnen“, meint der Geretsrieder Spielertrainer. „An unserer Leistung habe ich wenig zu meckern.“

Nach Toren war die Partie früh binnen weniger Minuten entschieden. In der 32. Minute hatte Karamanos mit einem Volley aus 30 Metern den ASC in Führung gebracht, drei Minuten später glich der FC durch Yannic Asael per Elfmeter aus, nachdem zuvor Torhüter Kevin Rehmann einen Deisenhofener Alleingang nicht mit fairen Mitteln stoppen konnte. Zwar habe seine Mannschaft im weiteren Verlauf „mehr gedrückt“, so Lasidis. Mehr als zwei Lattentreffer und ein Pfostenschuss sprangen jedoch nicht mehr heraus. (rst)

SG Ascholding/Thanning - TuS Geretsried II 1:5 (0:3) - Mit dem Sieg beim Gruppen-Schlusslicht wahrt die TuS-Landesligareserve ihre Aufstiegschancen. Die Relegation ist ihr sicher, und da Konkurrent Aying in Darching mit 2:3 verloren hat, entscheidet der letzte Spieltag über den direkten Aufstieg. Auf dem Fußballplatz in Thanning tat sich eine Viertelstunde nicht viel. Dann rumpelte SG-Aushilfstorhüter Michael Holzer mit TuS-Angreifer Christian Walter zusammen. Den Elfmeter verwandelte Christoph Klein zur Geretsrieder Führung, die Christoph Walser (29.) und erneut Klein (31.) mit einem Doppelschlag zu einem komfortablen drei Tore-Vorsprung zur Pause ausbauten. „Eine gewisse Duplizität zum Hinspiel“ sah SG-Trainer Florian Rensch: „Da gab es auch eine Viertelstunde lang keinen einzigen Torschuss und dann sind wir schnell drei Tore kassiert.“

Und wie im Hinspiel gestalteten die Ascholdinger auch dieses Mal die Partie im zweiten Durchgang offener. Johannes Detter verpasste die Gelegenheit zum Anschlusstreffer als er den Ball volley am langen Eck vorbeitrat (65.). Dann fand Marinus Poschenrieder beim Freistoß das Loch in der Geretsrieder Mauer und verkürzte in der 78. Minute auf 1:3. Was wiederum die Gäste dazu bewog, noch mal ein bisschen Gas zu geben. Vier Minuten später stellte Christian Walter aus dem Gewühl heraus den alten Abstand wieder her, ehe Klein aus 16 Metern ungestört zum 5:1 einnetzen konnte. Schließlich verdarb noch SG-Torhüter Holzer dem eingewechselten Philipp Kinder den Spaß, als er dessen Elfmeter stark parierte.

„Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt, dafür hat sich die Mannschaft heute anständige verkauft“, zeigte sich Rensch zufrieden. „Es war eine relativ eindeutige Sache“, befand TuS-Co-Trainer Matthias Herberth. „Der Sieg war nie gefährdet und wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Deshalb sind wir mit dem Spiel zufrieden.“ (rst)

FC Kochelsee Schlehdorf - MTV Dießen 0:1 (0:1) – Jetzt ist klar: Die Elf vom Kochelsee kickt auch nächstes Jahr in der Kreisklasse. Es wäre mehr möglich gewesen, als sich im Endspurt selbst aus dem Rennen zu nehmen. Nicht mal auf das 0:1 nach wenigen Minuten fand der FCKS eine brauchbare Antwort. Entsprechend angefressen war Maxi Jochner. „Not gegen Elend“, entfuhr es dem Coach. Und dass es Kapitän Florian Kammerlochner mit Nachdruck zum ASV Habach zieht, sorgt in Schlehdorf ebenso wenig für Begeisterung. Jochner hatte gefordert, überflüssige 1:1-Situationen zu vermeiden. Doch akkurat aus einer solchen fiel der einzige Treffer. „Die Angst, Fehler zu machen, war auf dem Platz zu erkennen“, kommentierte Jochner den müden Auftritt seiner Mannen. Was die Tormöglichkeiten betrifft, war es eine ausgeglichene Partie. „Wir hatten Chancen, hätten aber auch das 0:2 bekommen können“, stellt Jochner fest. Sebastian Reißenweber und Markus Kröner kamen dem 1:1 noch am nächsten. (or)