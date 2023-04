KK-Meisterrunde: Nur ein Plan geht auf – FC Kochelsee macht zu wenig aus Standards

Teilen

Präsent bei den Zweikämpfen war der ASC mit Stavros Iosifoglou (li.) und Siegtorschütze Andreas Mathäus (re.); Jonas Kirschner und sein TuS II hatten das Nachsehen. © Hans Lippert

Wie schon zum Auftakt der Meisterrunde haben die Ascholdinger ein „typisches Unentschieden“ in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben.

SG Ascholding/Thanning – SG Aying/Helfendorf 1:2 (1:1) – In einem eher kampfbetonten Spiel hatten die Gäste in der ersten Halbzeit die „klar besseren Chancen“, wie Trainer Florian Rensch erläutert. Aber in Führung ging sein Team durch einen an Tomas Paciaroni verursachten und von Marinus Poschenrieder verwandelten Foulelfmeter (5.).

Die Gäste benötigten jedoch nur zwei Minuten bis zum 1:1-Ausgleich (7.) durch Benedikt Wohlschläger. „Das ging ein bisschen zu schnell“, so Rensch. Nach dem Seitenwechsel „waren wir spielbestimmend“, stellte der SG-Coach fest. „Aber es fehlt uns im Augenblick auch ein bisschen das Spielglück.“ Fortuna war auch dieses Mal auf Seiten der Gäste, die in der 86. Minute nach einer etwas unglücklichen Zweikampfsituation per Foulelfmeter den Siegtreffer markierten. „Die Truppe hat sich teuer verkauft und hätte einen Punkt verdient“, fasste Rensch zusammen. „Positiv kann man feststellen: Wir waren bisher mit jedem Gegner auf Augenhöhe.“ rst

TuS Geretsried II – ASC Geretsried 1:2 (1:1) – Beide Teams hatten einen Plan, nur einer ging auf. „Wir wollten mit langen Bällen dem Pressing des TuS aus dem Weg gehen“, erklärte ASC-Spielertrainer Tasso Lasidis. „Das ist gut gelungen, und dazu haben wir zwei schön herausgespielte Tore erzielt.“ Vor allem der Führungstreffer war top: Florian Krone behauptete den Ball auf der linken Außenbahn auf Höhe des eigenen Strafraums, marschierte mit zwei Doppelpässen nach vorn und schlug den Ball scharf vors Tor, wo Thomas Philp am langen Pfosten keine Mühe hatte zum 1:0 (4.) einzuschieben. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Vitalij Lux traf in der zehnten Minute per Elfmeter, den Ali Aliu herausgeholt hatte. In der Folgezeit entwickelte sich ein regelrechtes Duell zwischen TuS-Torjäger Christoph Klein und ASC-Torhüter Daniel Verhas, das der Keeper klar für sich entschied – als er erst einen Distanzschuss glänzend parierte (20.), wenig später eine Schuss aus 14 Metern. Wenige Minuten vor Schluss scheiterte Klein mit einem zentralen Freistoß aus gut 20 Metern erneut am besten ASC-Akteur. Dazwischen lag die 2:1-Führung für die Gäste durch Andreas Mathäus, der frei vor TuS-Torhüter Untch cool blieb. Damit erwies sich der ASC als ausgesprochen effizient, denn mehr als diese zwei Torschüsse gab es für die Adler nicht. „Wir wollten es spielerisch lösen, das hat nicht geklappt“, musste TuS-Trainer Hans Schneider erkennen. „Der ASC war sehr präsent. Wir mussten viel zu oft in Zweikämpfe, die wir nicht wollten. Am Ende war aber auch viel Unvermögen unserseits dabei.“ rst

FC Bad Kohlgrub – FC Kochelsee Schlehdorf 0:0 – Das Ergebnis sorgte auf beiden Seiten für unterschiedliche Stimmungen. Während Kohlgrubs Trainer Oliver Pajonkowski die Punkteteilung als „gerechtes Ergebnis“ betrachtete, war sein Gegenüber Max Jochner weniger glücklich. „Für mich sind es zwei verlorene Zähler. Von den Spielanteilen waren wir spielbestimmend. Lediglich im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug.“ Gerade die Standardsituationen, die zuletzt Garant für Schlehdorfs Erfolg über die SG Oberau waren, klappten diesmal nicht. „Wir konnten nichts daraus machen“, monierte FC-Spieler Simon Wagner. In Hälfte zwei brandete doch Torjubel im Lager der Gäste auf. Allerdings nur kurz, denn Liridon Vocaj stand nach einer Freistoßflanke im Abseits, weshalb Schiedsrichter Felix Angerer den Treffer annullierte. Kurz darauf steuerte Leonhard Sam alleine auf Kohlgrubs Torhüter Martin Bierling zu, zielte aber am Kasten vorbei. Ähnlich erging es auf der anderen Seite Dominik Strauß, der bei seinem Abschluss wegrutschte und das Ziel verfehlte. ak