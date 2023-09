„Tabelle sieht krass aus“: DJK Waldram will im Nachholspiel beim FC Real Kreuth „den Bock umstoßen“

Von: Rudi Stallein

In Kreuth soll der erste Saisonsieg her für die DJK Waldram um Luca Hensel (li.). © rudi stallein

Die DJK Waldram bestreitet am Mittwochabend das Nachholspiel gegen den FC Real Kreuth. Die Mannschaft von Ettenhuber möchte endlich einen Sieg feiern.

Waldram – Das Glück ist in dieser Saison bislang wahrhaftig nicht auf der Seite der DJK Waldram. Das soll sich im Nachholspiel beim FC Real Kreuth an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) ändern.

Seit fünf Wochen haben die Waldramer regelmäßig aufs Neue Pech. Hinzu kamen grobe Patzer, die ihren Teil dazu beitrugen, dass gegen den Lenggrieser SC in der Schlussphase ein 3:2-Vorsprung verspielt wurde. Am Ende hieß es 3:3. Gegen den MTV Berg mündete eine zwischenzeitliche 2:1-Führung durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit in eine 2:3-Niederlage.

Bei der jüngsten 0:1-Pleite gegen den TuS Geretsried II war es dann vor allem Pech im Abschluss, dass im Derby nichts Zählbares herauskam – trotz dreier Großchancen allein in der ersten Halbzeit und mehr Spielanteilen über 90 Minuten.

Nachholspiel und Duell der Gegensätze: Spitzenreiter Kreuth gegen Tabellenschlusslicht Waldram

So ist die DJK Waldram mit einem einzigen gewonnenen Punkt das Ligaschlusslicht, das immer noch auf den ersten Sieg wartet. „Man darf sich die Tabelle natürlich im Moment nicht anschauen, das sieht krass aus mit einem Punkt aus vier Spielen“, räumt Yannick Kutz ein. „Aber es waren alles knappe Ergebnisse, deshalb sind wir weiterhin guter Dinge, dass wir den Bock bald umstoßen.“

In Kreuth war sein Team beim Gastspiel vor zehn Tagen schon einmal ganz nah dran an einem Punktgewinn: Am 2. September war die Partie beim Stand von 1:1 zwei Minuten vor Schluss wegen des verheerenden Hagelschauers vom Unparteiischen abgebrochen worden. „Das wäre der erste Punktverlust für Kreuth gewesen, warum soll uns das nicht noch mal gelingen?“, sagt Kutz, dessen Team aus dem abgebrochenen Spiel viel positive Energie zieht. „Wir wollen da raus und die ersten drei Punkte holen.“

Allerdings hat der Tabellenführer seine vier gewerteten Partien allesamt gewonnen – zuletzt feierte die Elf von Trainer Tobias Schnitzenbaumer einen 4:1-Sieg beim SV Miesbach. „Wir müssen uns nicht verstecken“, gibt sich Kutz selbstbewusst. „Ich bin guter Dinge, dass wir nicht mit leeren Händen zurückfahren. Das wäre auch ein gutes Zeichen an die Liga, dass man uns noch nicht abschreiben sollte.“ (RUDI STALLEIN)

DJK Waldram

Schubert, Arndt - Müller, Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Thalbauer, Gruber, Bergmoser, Hensel, David Velickovski, Schwesig, Bahnmüller, Münster, Faganello, Daniel Velickovski, Schmid, Schiegl.