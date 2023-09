SV Münsing erkämpft sich knappen Sieg in Berg: „Haben sie an der Gurgl gehabt“

Von: Rudi Stallein

Der SV Münsing nahm mit dem Sieg gegen den MTV sechs Zähler aus den letzten beiden Spielen mit. © Nebl

Die Münsinger sichern sich endlich Punkte: Nach dem Sieg über den Lenggrieser SC war die Mannschaft von Zahn auch gegen den MTV Berg erfolgreich.

Münsing – „Das war ein Kampfsieg“, stellte Ralf Zahn nach 97 spannenden Minuten ein, dass die drei Punkte seiner Münsinger Fußballer beim 2:1-Erfolg gegen den MTV Berg hart erarbeitet waren. Nur für die Anfangsphase gestand er seiner Mannschaft zu, „Oberwasser“ gehabt zu haben. Die restliche Zeit war sein Team überwiegend mit Abwehraufgaben beschäftigt.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die durch einen Doppelschlag früh in Führung gegangen waren. In der zehnten Minute setzte Michael Lang mit einem Steckpass Sebastian Schönacher in Szene, der nur noch MTV-Torhüter Thomas Frank vor sich hatte und zum 1:0 einschob. Nur eine Minute später landete der Ball nach einer schönen Kombination von Julian und Lukas Hauptmann bei Lorenz Niggl, der sechs Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten musste – 2:0 aus Sicht des SVM.

„Wenn wir auf 3:0 erhöhen, glaube ich nicht, dass Berg noch mal wiedergekommen wäre.“

Als Niggl das nächste Mal in den Berger Strafraum eindrang und zu Fall kam, forderten die Gäste vehement, aber erfolglos Strafstoß. „Da haben wir sie an der Gurgl gehabt. Wenn wir auf 3:0 erhöhen, glaube ich nicht, dass Berg noch mal wiedergekommen wäre“, erklärte Zahn.

Dies geschah dann in der 25. Minute, als Marcel Böhme von einer „kleinen Unachtsamkeit“ in der Münsinger Hintermannschaft profitierte und aus 16 Metern auf 1:2 verkürzte. Von dem Moment an waren die Gastgeber wieder im Spiel und übernahmen mehr und mehr die Regie.

Die zweite Halbzeit ging gemessen an Spielanteilen klar an die Hausherren, die für viel Unruhe im SVM- Strafraum sorgten, sich dabei aber kaum eine zwingende Torchance erarbeiten konnte. Auf der Gegenseite verhinderte MTV-Keeper den endgültigen K. o., als er bei einem Konter gegen Max Pflieger hervorragend parierte. „Vielleicht wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen“, räumte Ralf Zahn ein. „Aber du musst auch mal solche Spiele gewinnen. Am Ende stehen drei Punkte, das zählt.“ (rst)

MTV Berg - SV Münsing 1:2 (1:2)

Tore: 0:1 (10.) Schönacher, 0:2 (11.) Niggl, 1:2 (25.) Höhne. – Zuschauer: 120.

SVM: Maier - Buchloh, Mannweiler, Niggl, Stingl, Schönacher, J. Hauptmann, Geiger, L. Hauptmann, Lang, Gebel. Eingewechselt: L. Hirn, Zachenbacher, Pflieger, Müller-Menrad, Manhart.