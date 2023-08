Münsing kassiert unnötige Niederlage: „Mit Dummheit kannst du kein Spiel gewinnen“

Von: Rudi Stallein

SV Münsing (gelb) hätte gegen FC Real Kreuth durchaus Punkte holen könnte, schaffte es aber nicht. © Hans Lippert

Münsings Trainer Ralf Zahn hätte sich gegen Kreuth mehr gewünscht: Seine Mannschaft verliert aufgrund vieler Fehlerhaftigkeiten knapp gegen den FC.

Münsing – Sein Platz am vorab reservierten Mannschaftstisch im Tegernseer Bräustüberl blieb leer. Nach der 1:2-Niederlage beim FC Real Kreuth war Ralf Zahn die Lust auf Feiern gehörig vermiest. „Ich bin stinksauer“, zürnte der Trainer des SV Münsing. „Es ist selten, dass mich eine Niederlage so geärgert hat, weil wir so dumme Fehler gemacht haben.“

Damit spielte er vor allem auf eine Szene unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit an. Beim Stand von 1:0 für die Gäste hatte SV-Verteidiger Luis Hirn den Ball, statt die Situation schnörkellos zu klären, aus der Drehung zu seinem Torhüter zurückspielen wollen, der Pass geriet zu kurz, Kreuths Lukas Frank erlief den Ball und hatte keine Mühe, zum 1:1 auszugleichen.

„Ein Unentschieden wäre das gerechteste Ergebnis gewesen.“

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Münsing die Partie aus Sicht des Trainers gut im Griff. „In der ersten Viertelstunde habe ich gedacht, die überrennen uns“, räumte Zahn ein. Kreuth konnte aus der Überlegenheit jedoch kein Kapital schlagen. Effizienter waren die Gäste: Eine schöne Kombination über Hans Zachenbacher und Sebastian Schönacher vollendete Michael Geiger mit einem Kopfballtreffer zur Münsinger 1:0-Führung in der 17. Minute. „Danach ist dem Gegner nicht mehr viel eingefallen“, stellte Zahn fest.

Bis zu jenem verhängnisvollen Patzer in der 46. Minute. Danach war die Partie wieder offen, zwingende Torszenen boten sich jedoch auf beiden Seiten kaum. „Ein Unentschieden wäre das gerechteste Ergebnis gewesen“, so der SV-Trainer. Dabei blieb es jedoch nicht, weil den Gastgebern fünf Minuten vor Schluss durch einen Kopfball von Simon Mayr der 2:1-Siegtreffer gelang. „Wir hätten die Punkte mitnehmen können, aber mit Dummheit kannst Du kein Spiel gewinnen“, polterte Zahn. „Das ist total frustrierend.“ (rst)

FC Real Kreuth - SV Münsing 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 (17.) Geiger, 1:1 (46.) Frank, 2:1 (85.) Mayr.

SVM: M Hirn - Buchloh, L. Hirn, Mannweiler, Auer, Zachenbacher, Schönacher, Hauptmann, Spilker, Geiger, L. Hauptmann. Eingewechselt: Niggl, Lang, Graf