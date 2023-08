Waldram hofft auf erfolgreichen Auftakt gegen Hausham: „Die wollen auch dahin, wo wir hinwollen“

Von: Rudi Stallein

Konditionell fit und läuferisch gut unterwegs: Die DJK Waldram um Luca Faganello (am Ball) wähnt sich für den Saisonstart gegen Hausham bestens gerüstet. rst © rst

Die DJK Waldram und die SG Hausham eröffnen am Freitagabend die Saison in der Kreisliga 1. Trainer Günther Mücke spricht von einer Standortbestimmung.

Waldram – Bereits am heutigen Freitag starten die Waldramer Fußballer mit einem Heimspiel gegen die SG Hausham (18.30 Uhr) in die neue Kreisliga-Saison. „Die Vorfreude ist groß, und ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Günther Mücke, erfreut, dass es endlich wieder ernst wird. „Wenn wir so auftreten, wie gegen Holzkirchen II in der ersten Halbzeit, ist mir nicht bange“, so der DJK-Coach.

Sein Team weiß er bestens vorbereitet. „Konditionell sind wir gut im Saft“, betont Mücke. Dafür, dass die Mannschaft „läuferisch gut unterwegs“ sei, habe sein Trainerkollege Rudi Ettenhuber („Klein-Magath haben sie ihn genannt“) schon zu Beginn der Vorbereitung die Grundlagen gelegt. „Wir sind insgesamt gut im Soll“, zieht Mücke eine positive Bilanz der vergangenen Trainingswochen. Nun gelte es, die Euphorie, wie sie gegen Ende der vorigen Saison geherrscht habe, in die neue Spielzeit mitzunehmen.

„Vor der Kiste müssen die Jungs ruhiger, überlegter und zielstrebiger sein.“

Die Testspiele lassen hoffen, wenngleich der Trainer nicht verhehlt, dass ein Manko noch nicht ganz ausgemerzt zu sein scheint: Vor dem gegnerischen Tor sind die Waldramer Angreifer ihrem Coach – zu aktiven Zeiten selbst der erfolgreichste DJK-Torjäger aller Zeiten – nicht effektiv genug. Deshalb habe in den letzten Übungseinheiten das Torschusstraining einen Schwerpunkt gebildet. „Vor der Kiste müssen die Jungs ruhiger, überlegter und zielstrebiger sein“, so Mücke. Ob das intensive Training die entsprechenden Erfolge im Spiel nach sich zieht, werde man sehen, gibt sich der Trainer zurückhaltend.

Überraschen lassen muss er sich auch, was den Gegner angeht. Bei der SG hat der Ex-Miesbacher Markus Weinbacher die Nachfolge des ehemaligen DJK-Trainers Stephan Leitner angetreten, der den Klub nach vier Jahren verlassen hat. „Hausham ist mir noch unbekannt“, gesteht Mücke. „Die wollen auch dahin, wo wir hinwollen, in die Aufstiegsrunde. Deshalb ist das eine echte Standortbestimmung.“ (RUDI STALLEIN)

DJK Waldram

Arndt, Kluge - Haas, Kabbaj, Dosch, Kutz, Faganello, Daniel Velickovski, Häfner, Ettenhuber, Ryan, Mannweiler, Müller, Münster, Bahnmüller, Gruber, Bergmoser, Stingl.