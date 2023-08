Geretsried II feiert deutlichen Auftaktsieg gegen MTV Berg: „So souverän war es nicht“

Von: Rudi Stallein

Das geht ja gut los: Jonas Gall (li.) erzielte das 1:0 für den TuS Geretsried II. © hans lippert

Der TuS Geretsried II behauptete sich beim Auftaktspiel gegen MTV Berg deutlich mit 4:0. Coach Herberth ist mit dem Sieg aber nur bedingt zufrieden.

Geretsried – Mit einem zahlenmäßig deutlichen Erfolg startete die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried in die Kreisliga. „Aber so souverän, wie es das Ergebnis ausdrückt, war es nicht“, kommentierte Co-Trainer Matthias Herberth den 4:0-Sieg der Landesligareserve gegen den MTV Berg.

Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste über weite Strecken optisch mehr vom Spiel, blieben dabei allerdings ausgesprochen harmlos. Effizienter waren die Gastgeber, die in der 17. Minute durch einen Konter in Führung gingen: Auf der linken Angriffsseite gelangte der Ball zu Marko Rados, dessen Pass ins Zentrum trat Jonas Gall zum 1:0 ins Berger Netz. Auf der Gegenseite scheiterte Christoph Speth bei einer der wenigen guten Gelegenheiten für die Gäste an TuS-Kepper Lukas Günther.

„Vor allem die Viertelstunde vor und nach der Pause war von uns gar nicht gut.“

Wenig später leitete MTV-Torhüter Markus Hartmannsgruber mit einer Slapstickeinlage das 2:0 für den TuS ein: Einen eigentlich harmlosen Ball bekam der Keeper nicht zu fassen, rutschte dann auch noch weg und überließ das Feld Sebastian Schrills, der in seinem ersten Spiel nach monatelanger Verletzungspause unerwartet freie Bahn hatte.

In der Folgezeit verflachte die Partie. „Vor allem die Viertelstunde vor und nach der Pause war von uns gar nicht gut“, stellte Herberth fest. „Da sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Mit zunehmender Spieldauer habe sich seine Mannschaft zudem „nicht mehr getraut, das Spiel selbst zu gestalten“, rätselte der Geretsrieder Coach. Dass das Ergebnis doch noch so deutlich wurde, lag daran, dass Dominik Podunavac in der Schlussphase zwei Foulelfmeter souverän verwandelte. (rst)

TuS Geretsried II - MTV Berg 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 (17.) Gall, 2:0 (24.) Schrills, 3:0, 4:0 (85., 90.+1) D. Podunavac. Gelb-rot: Podunavac (TuS, 90.1), Rot: Hartmannsgruber (MTV, 90.), Zuschauer: 80.

TuS II: Günther - Kreller, Puscher, Bauer, Schrills, Rados, Walser, Öttl, Gall, D. Podunavac, M. Untch. Eingewechselt: Thiess, Franoschek, Walter, Fischer, Raic