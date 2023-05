Kreisspielleiter Eckl verkündet Relegationsauslosung und drei Mannschaftsrückzüge

Teilen

Auf wenig Interesse der beteiligten Vereine stieß die Auslosung der Relegationsbegegnungen am Sonntag in Dettenschwang, die Kreisspielleiter Heinz Eckl vornahm. Foto: rh © rh

Bereits 24 Stunden nach dem letzten Spieltag fand am Sonntag die unter anderem die Auslosung der Relegation zur Kreisliga und Kreisklasse statt.

Landkreis – Der neue Spielmodus im Fußballkreis Zugspitze brachte einige Änderungen. Dazu gehörte auch die Auslosung der Relegation zur Kreisliga und Kreisklasse. Diese fand 24 Stunden nach dem letzten Spieltag am Sonntag im Dießener Ortsteil Dettenschwang statt. „Das ist die erste Veranstaltung dieser Art in unserem Kreis“, begrüßte Kreisspielleiter Heinz Eckl die nur kleine Schar an Besuchern – nur etwa die Hälfte der betroffenen Vereine hatten Vertreter zu der öffentlichen Auslosung entsandt.

Eckl: „Die Vereine entscheiden, wie es weitergeht“

„In vielen Klassen blieb es bis zum Schluss extrem spannend“, blickte Eckl kurz auf die abgelaufene Saison zurück, mit der es gleichzeitig für das neue Spielmodell in die Halbzeit ging. „Wir spielen das jetzt zwei Jahre, und dann entscheiden die Vereine und nicht wir vom BFV, wie es weitergeht“, erklärte Eckl, der vor der Auslosung noch einige wichtige Entscheidungen der Vereine bekannt gab. Neben dem SV Mammendorf II, der bereits in der Winterpause den Rückzug verkündet hatte, werden sich drei weitere Teams in der kommenden Saison aus dem Kreis Zugspitze verabschieden.

Herzogsägmühle und Burggen ziehen Mannschaften zurück

Der SV Herzogsägmühle zieht seine erste Garnitur aus der A-Klasse zurück. Die zweite Mannschaft des SVH in der C-Klasse bleibt bestehen. Komplett von der Fußball-Landkarte verschwinden wird dagegen der TSV Burggen. Der A-Klassist wollte in der kommenden Saison zusammen mit dem TSV Bernbeuren eine Spielgemeinschaft bilden und dann drei Teams stellen, was der Fußballverband aber nicht genehmigte. Burggen wird seine beiden Mannschaften deshalb nicht mehr melden. Die Spieler wechseln nun geschlossen nach Bernbeuren. „Die beiden A-Klassen-Plätze gehen jetzt an die SG Tegernseer Tal und den TSV Altenstadt II“, führte Eckl aus.

Relegation: Strafen für Bengalos und Ähnlichem

Was die Relegation zur Kreisliga und Kreisklasse betrifft machte Eckl die Vereinsvertreter nochmals auf einige wichtige Informationen aufmerksam. „Pyrotechnik braucht man da nicht, lasst sie weg, sie kostet nur Geld“, meinte Eckl zu den drohenden Strafen für Bengalos oder Ähnlichem.

„Wir machen die Auslosung in regionalen Töpfen, um weite Fahrten zu minimieren“, erklärte Eckl das Prozedere, wobei sich diese aber nicht gänzlich vermeiden lassen. „Wir haben leider einen sehr großen Kreis“, so Eckl. Bei den zwei Spielen der Relegation, die am Mittwoch/Samstag und am Donnerstag/Sonntag gespielt wird, hat der höherklassige Verein zunächst Heimrecht.

Einen Platz in der Kreisliga spielen der TSV Otterfing gegen den MTV Dießen, der SV Münsing gegen die SG Aying/Helfendorf, der SC Fürstenfeldbruck und der FC Weil sowie der TSV Utting gegen den TSV Moorenweis aus. Um einen Kreisklassenplatz geht es in sechs Duellen zwischen dem TSV Rottach-Egern und den SF Fischbauchau, dem SV Krün gegen die SG Baiernrain/Dietramszell, dem SC Unterpfaffenhofen II gegen den SC RW Überacker, dem SV Haspelmoor und der SpVgg Wildenroth, dem SV Inning gegen den TSV Finning sowie dem SV Kinsau und der SG Lechsee. (rh)