Kurzer Durchhänger kostet dem TuS drei Punkte

Nerven gezeigt hat Fabijan Podunavac (re.) bei seinen beiden Alleingängen in der ersten Halbzeit gegen Landshut. Am Ende mussten sich die Geretsrieder wegen ihrer mangelhaften Chancenverwertung mit 2:3 geschlagen geben. Foto: hl

Geretsried unterliegt Landshut mit 2:3

Von Rudi Stallein schließen

Zehn schwache Minuten haben den TuS Geretsried am Samstag um einen möglichen Erfolg gegen die SpVgg Landshut gebracht, die durch den 3:2-Sieg im Isarau-Stadion wieder die alleinige Tabellenführung in der Landesliga Südost übernimmt. „Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit für uns entscheiden können“, haderte Trainer Daniel Dittmann im Rückblick.

Geretsried - Der TuS-Coach bezog sich in seiner Analyse vor allem auf zwei Großchancen, die Fabijan Podunavac zum Matchwinner hätten machen können. Doch der TuS-Angreifer zeigte Nerven, als er in der 35. Minute gleich zwei Mal allein vor dem Tor an Landshuts Keeper Johannes Huber scheiterte. Zwei Minuten später zielte Podunavac flach am rechten Pfosten vorbei, als ein Lupfer wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen wären.

Zu diesem Zeitpunkt dominierte der TuS die Partie, die mit einem 1:1 in die Pause ging. Stephan König hatte die Gäste in Führung gebracht, als er bei einem Eckball deutlich höher sprang als die umstehenden Verteidiger. Den Ausgleich besorgte Srdan Ivkovic: Nachdem er zunächst einen Kopfball genau in die Arme des Torhüters platzierte, bewies er zwei Minuten später im Alleingang Coolness und schob den Ball flach ins rechte Eck. Ein „Durchhänger“ nach dem Seitenwechsel reduzierte binnen fünf Minuten die Hoffnungen der Gastgeber auf ein Minimum. Eine zu kurze Kopfballabwehr nach einem weiten Flankenball wuchtete Fabian Past unhaltbar für TuS-Torhüter Sebastian Untch zur Landshuter 2:1-Führung in die Maschen. „Das haben wir naiv verteidigt“, kommentierte Dittmann den erneuten Rückstand. Wenig später wölbte sich das Geretsrieder Netz hinter Untch erneut: Nach einem halbherzigen Abwehrversuch verwertete der im Zentrum freistehende Stephan König den anschließenden Flankenball mit einem akrobatischen Volley zu seinem zweiten Tor an diesem Tag – 1:3.

Nach dem Doppelschlag sei seine Mannschaft „zehn Minuten etwas eingebrochen“, erklärte Dittmann die Pause bis zur Schlussoffensive. Hier gelang Podunavac das 2:3, als er den Ball aus 16 Metern fulminant unter die Latte donnerte (75.). In der letzten Viertelstunde gab es noch zwei Großchancen für die Hausherren, doch Landshuts Torhüter Huber packte beim Kopfball von Ivkovic (81.) ebenso einen riesen Reflex aus, wie beim wuchtigen Drehschuss von Lukas Kellner in der Nachspielzeit. „Schade“, meinte Daniel Dittmann, „wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und hatten eine geile Energie auf dem Platz.“

TuS Geretsried - SpVgg Landshut 2:3 (1:1)

Tore: 0:1 (20.) König, 1:1 (32.) Ivkovic, 1:2 (53.) Past, 1:3 (57.) König, 2:3 (75.) Podunavac. – Schiedsrichter: Andreas Hummel (TSV Betzigau). – Zuschauer: 120.

TuS: Untch - Wiedenhofer, Buchmair, Buchner (68., Gall), L. Kellner, Renger, T. Karpouzidis (78., Joh. Bahnmüller), Walker, Podunavac, Pech, Ivkovic.