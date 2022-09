LL Südost: Freising und Dachau kommen in Fahrt - Debakel für Grünwald

Der TuS Geretsried feiert den Sieg gegen Kirchheim. © Hans Lippert

Der Fehlstart in der Landesliga Südost ist längst vergessen, der neu formierte Sportclub Eintracht Freising kommt immer besser ins Rollen.

München – Im vorgezogenen Heimspiel gewannen die Schützlinge von Spielertrainer Florian Bittner mit 2:1 gegen den TuS Holzkirchen. Der Coach selbst erzielte das 1:0 in der 35. Minute. Wenig später legte Luka Brudtloff mit dem zweiten Freisinge Treffer nach. Die Gäste aus Holzkirchen mühten sich redlich, aber es reichte nur noch zum späteren Anschlusstreffer von Menelik Ngu Ewodo (86.).

Auch der Aufsteiger ASV Dachau hat sich mittlerweile in der neuen Umgebung etabliert. Dies zeigte sich beim 2:0-Auswärtssieg beim TSV 1880 Wasserburg. Die Gäste gingen nach 23 Minuten durch Yazid Ouro-Akpo-Akpo Adjai in Führung. Die Partie blieb spannend bis zur letzten Sekunde: In der langen Nachspielzeit sah der Wasserburger Manuel Kerschbaumer die Rote Karte. ASV-Routinier Andreas Roth verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:2-Endstand.

Der VfB Forstinning verkaufte sich als Neuling bisher respektabel, beim Tabellendritten SB Chiemgau Traunstein kassierte das Team von Trainer Ivica Coric allerdings eine 0:2-Niederlage. Die Gastgeber gingen durch Julian Höllen nach einer Stunde in Führung. Forstinning versuchte verzweifelt wenigstens einen Punkt zu ergattern, kassierte in der Nachspielzeit aber den zweiten Gegentreffer von Patrick Dressl.

Der FC Schwaig leistete erbitterten Widerstand, konnte aber den Tabellenführer SpVgg Landshut nicht stoppen. Nach dem Motto „jeder Schuss ein Treffer“ gewann der Spitzenreiter 5:3 gegen den Kontrahenten aus dem Landkreis Erding. Spielertrainer Benjamin Held (7., 15.) und Raffael Ascher (40.) sorgten immer wieder für die Anschlusstreffer, doch im zweiten Abschnitt hatten die Niederbayern den längeren Atem und gewannen verdient.

Der TSV Grünwald erhielt in Niederbayern eine bittere Abreibung und verlor mit 0:6 beim SSV Eggenfelden. Nach einer halben Stunde kassierte der Grünwalder Markus Kreuzeder die Gelb-Rote Karte. Personell dezimiert gingen die Gäste nach der Pause völlig unter und kassierten fünf Gegentreffer.

Beim SV Pullach grassiert mittlerweile die Angst, von der Bayernliga in die Bezirksliga durchgereicht zu werden. Die chronische Abwehrschwäche, mit jetzt 23 Gegentreffern, zeigte sich bei der 2:4-Heimpleite gegen den FC Unterföhring. Die Treffer für die cleveren Gäste erzielten Nils Ehret (11.), Tyfun Arkadas (47., 75.) und Maxi Siebald (79.). Da konnten sich die Pullacher über die Tore von Facundo Scurti (66.) und Sanntino Pandza (77.) kaum freuen, denn das Abstiegsgespenst geht weiter um.

Zum zweiten Mal in Serie ging der Kirchheimer SC als Verlierer vom Platz. Nach einem Offensivspektakel musste sich das Team von Spielertrainer Steven Toy mit 3:4 in Geretsried geschlagen geben. Bereits in der ersten Minute erzielte Luca Mauerer die Führung der Gäste. Doch Geretsried schlug sofort zurück mit den Toren von Fabio Pech (3.) und Jonas Kirschner(12.). Es ging munter weiter, denn in der 46. Minute besorgte Peter Schmöller den Ausgleich – und für den TuS antwortete Sebastian Schrills (52.) mit dem 3:2. Alessandro Cazorla (64.) konnte noch einmal den Ausgleich für den KSC erzielen. Aber in der 83. Minute machte Fabijan Podunavac das 4:3-Schützenfest für Geretsried perfekt.