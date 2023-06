Sommerpause früher geplant: Geretsried startet mit drei englischen Wochen in LL Südost

Von: Rudi Stallein

Die Winterpause in der Landesliga Südost startet dieses Jahr erst am 26. November. © Sven Leifer

Die Landesliga Südost startet ab 22. Juli mit Vollgas in die Saison 2023/24. TuS Geretsried spielt gleich drei englische Wochen zum Start der Saison.

Geretsried – Das wird knackig: Der neue Spielplan der Landesliga Südost beschert den Fußballern des TuS Geretsried ein spannendes Auftaktprogramm mit sechs Spielen in drei Wochen. „Ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt“, sagt Daniel Dittmann und ergänzt schmunzelnd: „Ich gehe davon aus, dass wir gegen jede Mannschaft zweimal spielen.“ Will heißen: Wann welcher Gegner auf dem Programm steht, ist egal.

Motivierte Aufsteiger: TuS Geretsried muss gegen Kastl und Garmisch-Partenkirchen ran

Los geht’s für den TuS am 22. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger TSV Kastl, vier Tage später gastiert der 1. FC Garmisch-Partenkirchen, dem nach einem Jahr in der Bezirksliga die sofortige Rückkehr in die Landesliga gelang, der nächste Aufsteiger im Geretsrieder Isarau-Stadion. „Beide Gegner sind vermutlich als Aufsteiger total motiviert“, ahnt TuS-Coach Dittmann, dass da gleich zwei ordentliche Herausforderungen warten. „Das bedeutet, dass wir mental und körperlich gleich voll da sein müssen. Da gilt es, schon vom ersten Spiel an wach zu sein.“ Zumal es am dritten Spieltag zum TSV Grünwald geht.

Nach einer ruhigen Trainingswoche beginnt am 5. August mit dem Heimspiel gegen Forstinning gleich die zweite englische Woche, in der sich der TuS noch beim FC Sportfreunde Schwaig sowie gegen den FC Unterföhring behaupten muss. Eine dritte englische Woche in der Hinrunde steht Anfang Oktober auf dem Programm. Das sei ihm ganz recht, sagt Daniel Dittmann. „Dann ist die Sommerpause mal etwas länger als in dieser Saison.“

Saisonfinale am 18. Mai: Winterpause nach hinten gezogen

Laut Spielplan endet die Saison in der Landesliga Südost mit dem 34. Spieltag am 18. Mai eine Woche früher als in der vergangenen Runde. Dafür geht es jedoch heuer auch eine Woche später in die Winterpause, nämlich – vorausgesetzt die Witterungsverhältnisse lassen es zu – am 26. November. (rst)