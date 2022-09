TuS: In bester Stimmung gegen das Spiegelbild

Von: Rudi Stallein

Auf die ersten Auswärtspunkte spekulieren Taso Karpouzidis (re.) und der TuS Geretsried, die am heutigen Freitag zum Landesliga-Match beim TSV Ampfing antreten. © rst

Der TuS Geretsried muss nach Ampfing zum Duell in der Landesliga Südost. Die beiden Teams trennen in der Tabelle nur einen Punkt.

Geretsried – Erfolg ist, wenn man Spaß hat. Oder umgekehrt? In jedem Fall bedingt eines das andere. „Im Augenblick sind alle gut drauf“, sagt Daniel Dittmann. „Die gute Stimmung ist wichtig für einen gewissen Erfolg, für Leidenschaft und dafür, dass man seine Aufgaben erfüllen kann.“ Das klingt nach Repeat-Taste, weil der junge TuS-Coach schon seit ein paar Wochen ein Stimmungshoch beim Geretsrieder Landesligisten beschwört.

TuS Geretsried: „Da spielen wir wohl gegen unser Spiegelbild“

Er selbst hat allen Grund zur Freude, nachdem die Vorstandschaft ihn vorerst bis zum Saisonende zum Cheftrainer befördert hat (siehe Bericht unten). Und seine Begeisterung darf ruhig abstrahlen. „Mit dem Erfolg bekommt ja alles auch eine Eigendynamik, du nimmst mehr an, trainierst besser“, weiß der 22-Jährige, dessen Team somit gleichermaßen entspannt wie beflügelt zum Match am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim TSV Ampfing fährt.

Und die Partie ist prädestiniert, um ein bisschen Zahlenakrobatik zu betreiben. Beide Klubs kraulen gerade ganz oben auf der Welle: Geretsried hat in den letzten vier Spielen, allesamt vor eigenem Publikum, zehn von zwölf möglichen Punkten eingesammelt; Ampfing feierte drei Siege am Stück – alle auf fremden Plätzen. Jetzt also mal wieder vertauschte Rollen, was gemischte Gefühle erzeugt. Ampfing konnte daheim von drei Spielen nur eines gewinnen; der TuS ist auswärts noch ohne Punkt. „Da spielen wir wohl gegen unser Spiegelbild“, scherzt Daniel Dittmann. „Ampfing hat auch einen Lauf. Da treffen zwei Gefühlswelten aufeinander, die im Augenblick wohl recht ähnlich sind“, so der TuS-Coach. „Da kann man nur ein gutes Spiel erwarten.“ Mit völlig offenem Ausgang, wie er eilig ergänzt. Weil das Tableau recht ausgeglichen sei, jeder jeden schlagen könne.

TuS Geretsried: „Mario Walker ist wieder zurück und heiß auf die Startelf.

Da sein eigenes Team davon zuletzt ganz gut Gebrauch gemacht hat, gibt es eigentlich wenig Grund, die erfolgreiche Geretsrieder Elf zu ändern. Aber Dittmann hat Lust am Rotieren. „Mario Walker ist wieder zurück und heiß auf die Startelf. Srdan Ivkovic und Fabijan Podunavac, beides eigentlich absolute Stammspieler, waren zuletzt die meiste Zeit draußen“, lässt der Coach durchklingen, wer sich Hoffnung machen darf: „Das ist ein Luxusproblem derzeit, aber so können wir den jungen Spielern, die zuletzt sehr viel gespielt haben, auch mal Pausen gönnen.“

Und einige Rekonvaleszenten, wie die beiden Bahnmüllers und Benjamin Fister können mit viel Zeit und Geduld wieder herangeführt werden. Etwas länger gedulden müssen sich derweil Patriot Lajqi (Bänderriss im Sprunggelenk) und Anton Berger (Knie-Entzündung).