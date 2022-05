Landesliga Südwest: Zweimal Erleichterung, zweimal Enttäuschung

Teilen

Martin Grelics feierte mit seiner Mannschaft einen wichtigen Erfolg und feierte den Klassenerhalt. © rudi stallein

In der Landesliga Südwest müssen einige oberbayerische Mannschaften noch das Abstiegsgespenst vertreiben. Zwei Teams gelang ein kleiner Befreiungsschlag.

München - So gewann der TuS Geretsried mit 2:1 in Kempten. Trainer Martin Grelics konnte sich dabei wieder einmal auf seinen Torjäger verlassen: Zwar gingen die Alllgäuer nach sieben Minuten in Führung, aber dann schnürte Srdan Ivkovic einen Doppelpack (38. und 51./Elfmeter) und Geretsried feierte den Klassenerhalt.

Auch der SC Olching machte mit dem 4:1-Auswärtssieg im Kellerduell gegen den VfR Neuburg einen wichtigen Schritt. Trainer Martin Buch bejubelte die Treffer von Julian Mayr (60./Elfmeter), Dominik Dierich (67./Elfmeter), Roman Fuchs (74.) und Benedikt Wiegert (Nachspielzeit).

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen schlittert immer mehr in Richtung Abstieg. Auch der neue Trainer Hans Huber konnte den Negativtrend nicht stoppen und mit dem 0:2 in Gersthofen gab es den nächsten Rückschlag. Es machte sich Frust breit, Jakob Jörg (roteKarte/38.) und Florian Langenegger (Ampelkarte/ 90.) kassierten Platzverweise.

Ganz bitter sieht es für den SV Bad Heilbrunn aus, der personell gebeutelt ein Debakel erlebte. Beim Tabellenzweiten Sonthofen verlor das Team von Walter Lang mit 0:7 und stürzte auf einen Abstiegsrang. (Klaus Kirschner)