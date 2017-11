Last-Minute Treffer sorgt für geretsrieder Niederlage

Sebastian Heid erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer für den SV Miesbach

Vier Minuten fehlten den Fußball-Freunden zu einer faustdicken Überraschung. Erst in der 86. Minute gelang den Gästen mit einem Sonntagsschuss durch Sebastian Heid der Siegtreffer gegen aufopferungsvoll kämpfende Fußball- Freunde.

Die personell mit dem letzten Aufgebot angetretenen Gastgeber waren in der 19. Minute durch ein glückliches, gleichwohl sehenswertes Kopfballtor von Costa Bozaris mit 1:0 in Führung gegangen. Miesbach führte zwar von Beginn an Regie auf dem Platz am Krötenteich, doch die Hausherren hielten mit Mann und Maus und viel Leidenschaft dagegen. So dauerte es bis zur Nachspielzeit im ersten Durchgang, ehe die Gäste ausgleichen konnten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SVM die tonangebende Mannschaft. Doch ein weiteres Tor wollte lange Zeit nicht gelingen. „Das war von unserer Seite überraschend gut gegen den Tabellenführer. Im Nachhinein ist es natürlich ärgerlich“, fasste Kapitän Matthias Pazdzierny die Partie zusammen. „Einen Punkt hätten wir aufgrund der kämpferischen Leistung verdient gehabt.“

FF Geretsried – SV Miesbach 1:2 (1:1)

Quelle: fussball-vorort.de