Letzte Aktion beschert Grelics-Elf drei Punkte

Die Nerven behalten hat Robin Renger (li.), der in der 92. Minuten nach einem Abpraller den wichtigen 3:2-Siegtreffer für den TuS Geretsried im Heimspiel gegen gut verteidigende Olchinger erzielte. © hans lippert

Der Knoten ist geplatzt, wenn auch spät: Erst in der 92. Minuten machte der nach der Winterpause noch sieglose TuS Geretsried den 3:2-Erfolg über den SC Olching klar.

Geretsried – Der Schlusspfiff lag schon in der Luft, als Martin Grelics von mörderischen Gelüsten heimgesucht wurde. Gerade hatte Geretsrieds Torjäger Srdan Ivkovic zum wiederholten Mal seinen Killerinstinkt vermissen lassen und einen Kopfball direkt auf den gegnerischen Torhüter platziert. „Diesmal hätte ich ihn umgebracht“, raunte der TuS-Coach – dabei huschte ihm ein breites Grinsen übers Gesicht. Denn wenige Minuten zuvor hatte Robin Renger Ivkovics Aussetzer vergessen lassen, als er mit der letzten Aktion des Spiels den 3:2-Siegtreffer gegen den SC Olching markierte. „Wir hatten am Ende auch das Quäntchen Glück, dass uns in den letzten zwei Spielen gefehlt hat“, stellte Grelics fest.

Bis zu Rengers Volltreffer in der Nachspielzeit war die Partie ein Abziehbild so vieler Geretsrieder Auftritte: Der TuS macht das Spiel, versäumt aber das Toreschießen, während der Gegner seine wenigen Gelegenheiten nutzt. In diesem Fall Olchings Kapitän Paul Niehaus, der einen zu kurz abgewehrten Ball aus 18 Metern leicht abgefälscht zum 0:1 ins Netz beförderte. Die Gastgeber suchten weiter ihr Glück in der Offensive und belohnten sich in der 28. Minute: Niko Karpouzidis wuchtete den umherirrenden Ball aus 16 Metern kraftvoll ins Tor. Zwingende Gelegenheiten blieben in einem über weite Strecken niveauarmen Spiel jedoch Mangelware. Die wenigen Bälle, die den Weg aufs Tor fanden, bereiteten SC-Keeper Maximilian Knobling kein großes Kopfzerbrechen. Machtlos gewesen wäre er wohl in der 63. Minute: Nach Vorlage von Ivkovic verpasste Lukas Kellners Schuss das Ziel haarscharf. Im Gegenzug bugsierte Sebastian Rosina den Ball nach einer Olchinger Ecke zum Entsetzen des Geretsrieder Anhangs ins eigene Tor. Grelics reagierte, verstärkte durch die Hereinnahme von Fabijan Podunavac und Fabio Pech die Offensive. Das zahlte sich in der 74. Minute aus: Podunavac glich aus halblinker Position zum 2:2 aus. Wenig später durften die Gastgeber durchschnaufen, weil Olchings Banipal Alskandar freistehend neben das Tor schoss.

Zwei Mal in Rückstand geraten, zwei Mal ausgeglichen – unter normalen Voraussetzungen hätte man schon daraus Selbstvertrauen schöpfen können. „In unserer Lage zwei Mal zurückzukommen, das darf man mal als Kompliment an die Mannschaft geben“, fand der TuS-Trainer. „Aber ein 2:2 wäre zu wenig gewesen.“ Deshalb packte sein Team das Brecheisen aus. Zunächst scheiterte Ivkovic, dann hatte Pech kein Glück, aber sein Abpraller landete bei Renger, dessen platzierter Schuss einen gewaltigen Jubelsturm auslöste. „Es war kein gutes Landesligaspiel“, räumte Martin Grelics ein. Umso mehr Bedeutung misst er dem Zustandekommen des Siegs im letzten Augenblick bei. „Das gibt einen noch größeren Schub, als wenn das Tor in der 70. Minute fällt“, meint der Coach. „Ich hoffe, dass es einen positiven Effekt für die kommenden Wochen hat.“

TuS Geretsried - SC Olching 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 (18.) Niehaus, 1:1 (28.) N. Karpouzidis, 1:2 (64.) Rosina (Eigentor), 2:2 (74.) Podunavac, 3:2 (90.+2) Renger. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim).

TuS: Voß - Rosina, Buchner (60. Podunavac), N. Karpouzidis (62. Pech), L. Kellner, Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Lajqi, S. Rauscheder, Ivkovic.