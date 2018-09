Live-Ticker: BCF Wolfratshausen empfängt Seriensieger SC Olching

Große Sehnsucht nach dem zweiten Heimerfolg in der laufenden Saison

von Oliver Rabuser schließen

Nur gegen den TSV Landsberg konnte BCF Wolfratshausen in der laufenden Saison zu Hause gewinnen. Die Sehnsucht nach einem zweiten Heimerfolg ist groß, jedoch wartet nun mit dem SC Olching eine schwere Aufgabe.

Wolfratshausen– Erst einmal haben die Fußballer des BCF Wolfratshausen in der laufenden Saison im heimischen Stadion gewonnen – am 8. August gegen den TSV Landsberg. Entsprechend groß ist die Sehnsucht der Farcheter nach einem zweiten Heimerfolg. Doch schlägt an diesem Samstag mit dem SC Olching ausgerechnet der Seriensieger der vergangenen Wochen im Isar-Loisach-Stadion (14 Uhr) auf. Die Elf von Philipp Bönig wird sich strecken müssen, um gegen den Gast von der Amper zu punkten. „Sechs Siege in Folge sind ein richtiges Brett“, zollt Bönig Trainer den Gästen seine Anerkennung.

Nur zu gerne würde man sich im Lager des Ballclubs an ähnlichem Ertrag erfreuen. Doch dazu bedarf es einer ungleich höheren Konstanz als es bislang der Fall war. Über einzelne Etappen des Erfolgs hinaus hat man es an der Kräuterstraße noch nicht geschafft. Mit entsprechenden Nebenwirkungen, die Bönig mit klaren Worten ausspricht: „Wir sind mitten drin im Abstiegskampf.“ Um sich davon zu lösen braucht es Siege. Heimsiege in erster Linie. Daran hapert es beim BCF gewaltig. Über die höchst unterschiedlichen Auftritte seiner Schützlinge kann der Cheftrainer lediglich spekulieren. Er erkennt auswärts einen „größeren Willen“, eine Partie zu eigenen Gunsten zu entscheiden. Und schiebt nach: „Das ist ungewöhnlich.“ Von einer Blockade oder gar einem Komplex möchte Bönig indes nichts wissen. Jedes Spiel sei eine „eigene Geschichte“.

So auch das an diesem Samstag. Zwar komme mit Olching ein Gegner mit „extremen Selbstvertrauen“. Trotzdem sei der zweite Heimsieg der BCF einfach fällig. Bönig erwartet von seiner Elf eine Bestätigung der Willenserklärung aus der Vorwoche und verlangt „Einstellung und Mentalität“ wie er sie beim 2:2-Remis in Augburg beobachtet hat. „Das ist die Basis“, betont der 38-Jährige. Darüber hinaus sei „jeder einzelne Zweikampf“ so zu führen, dass man ihn auch erkennbar gewinnen wolle.

Viele Begegnungen dieser Spielklasse würden durch Kleinigkeiten entschieden. Stimmen n die wichtigen Grundlagen, erhöhe sich automatisch die Siegchance. Das Team müsse aber auch weiterhin an „unseren Plan“ glauben.

Vorsicht sei bei der Olchinger Stärke – den ruhenden Bällen – geboten. Insgesamt aber soll der BCF „einen Tick“ offensiver agieren.

Das personelle Gerüst wird durch die Rückkehr von Salif Boubacar und Enzo Potenza gestärkt. Gleichwohl stehen Fragezeichen hinter dem Einsatz von Flo Shalaj (Bluterguss), Aleks Spehar (Rückstand) und Musti Kantar (Rücken). Kerem Tokdemir und Tom Askovic-Mittermeier fallen sicher aus.

BCF Wolfratshausen

Radic – Kurija, Hummel, Onyemaeke, Keskin, Shalaj, Bonic, Lehr, Kaygisiz, Schnabel, Zander – Klinkmüller, Retil, Gobitaka, Potenza, Spehar, Boubacar, Cakir.

Schiedsrichter: Felix Hoffmann (FSV Kirchdorf).