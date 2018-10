Live-Ticker: Wolfratshausener wollen „Mini-Serie“ gegen Illertissen II fortsetzen

Philipp Bönig kann fast aus dem Vollen schöpfen

Einzig den Tabellenführer TSV Landsberg konnten die Fußballer des BCF Wolfratshausen bislang vor eigenem Publikum bezwingen. Gegen die Zweite Mannschaft des FV Illertissen startet der Landesligist an diesem Samstag ab 14 Uhr den nächsten Versuch, die Balance zwischen Farchet und anderswo auf die Reihe zu bekommen.

Philipp Bönig kommt sofort auf den Punkt. Kein Konjunktiv in Form von „hätte“, „wenn“ und „aber“, und auch keine dezidierte Analyse des Kontrahenten. Es geht nur darum, diesen vermaledeiten Dreier im Isar-Loisach-Stadion zu holen. „Es ist kein Geheimnis, dass wir den sehnsüchtig erwarteten zweiten Heimsieg holen wollen“, stellt der BCF-Cheftrainer unmissverständlich klar. Endlich haben die Wolfratshauser mal eine „Mini-Serie“ gestartet. Die wolle man unbedingt fortsetzen, und das endlich auch zuhause. „Der Fokus aller Spieler muss einzig auf diesem Sieg liegen“, betont Bönig. Die Versagensängste an der Kräuterstraße müssen „jetzt mal ausgeblendet“ werden.

Der Ex-Profi sieht den Schlüssel zum Erfolg allein in der Einstellung des Teams. Mag sein, dass der Kopf bei der Umsetzung einzelner Spielszenen inzwischen ein bremsendes Wörtchen mitredet. Das aber lässt Bönig nicht als Ausrede gelten: „Auswärts zeigen wir eine ganz andere Mentalität.“ Der anvisierte Dreier wäre freilich aus anderer Warte schon auch wünschenswert. „Damit können wir einen Schritt ins Tabellenmittelfeld machen“, erläutert der 38-Jährige. Trotz der zuletzt vornehmlich positiven Resultate sitzt der Ballclub immer noch auf einem Abstiegsrelegationsplatz fest. Eine Ursache für die positiven Resultate sieht Bönig in der leicht veränderten Spielweise. Er lässt seine Eleven seit geraumer Zeit offensiver agieren, damit sie aktiver am Spielgeschehen teilnehmen. „Das tut der Mannschaft gut“, ist sich der Coach sicher. Das Potenzial der Gäste aus Illertissen beschreibt der Übungsleiter an einem Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: „Es ist die Zweite Mannschaft eines Regionalligisten mit vielen jungen Spielern. Da hatten wir schon gegen Memmingen (1:5, Anm. d. Red.) ein unschönes Erlebnis.“

Personell kann der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Der bange Blick galt am Freitag einzig seinem Mobiltelefon, auf dem er die mutmaßliche Absage von Timon Hummel erwartete. „Kann gut sein, dass er nicht da ist“, sagt Bönig über den ansonsten gesetzten Innenverteidiger. Chafi Gobitakas ordentliche Leistung in Oberweikertshofen rechtfertigt allemal einen weiteren Einsatz in der Startelf. Bei einem Ausfall Hummels könnten Enzo Potenza oder Wilson Onyemaeke in der zentralen Defensive auflaufen.

Radic – Gobitaka, Potenza, Spehar, Keskin, Shalaj, Onyemaeke, Lehr, Bonic, Schnabel, Zander – Klinkmüller, Kurija, Reitl, Askovic-Mittermeier, Cakir, Kaygisiz, Boubacar.

Schiedsrichter: Manuel Müller (TSV St. Wolfgang)