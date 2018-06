Live-Ticker: Waldram geht erstmals glücklich in die Relegation

„Bekommen die Relegation geschenkt“

von Rudi Stallein schließen

Alles, nur kein Déjà-vu! Drei Mal mussten die Fußballer der DJK Waldram in den vergangenen vier Jahren den Traum von der Bezirksliga in der Relegation begraben. In den beiden nun anstehenden Spielen gegen den VfL Denklingen – los geht’s am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr bei dem Klub aus der Kreisliga 2 – soll der Sprung endlich gelingen.

Und es gibt gute Gründe, die für einen Aufstieg sprechen. In den Vorjahren spielte die DJK meist um die Meisterschaft mit und musste sich am Ende regelmäßig mit Platz zwei begnügen. „Da war die Relegation notwendiges Übel oder lästige Pflicht. So nach dem Motto: Jetzt müssen wir Relegation spielen“, sagt Trainer Ralf Zahn.

Niederlagen gegen den MTV Berg, den TSV Oberalting und zuletzt den SV Mammendorf waren die Folge. In der gerade beendeten Saison war sein Team häufig abgeschlagen, kämpfte sich immer wieder heran, fing sich neue Nackenschläge ein – und ging am Ende im Wettlauf mit den besser positionierten Mannschaften vom ASV Habach und FC Deisenhofen II als Sieger hervor. Zum Dank gibt’s „zwei Zusatzspiele, an die keiner mehr geglaubt hat“, stellt Zahn fest. „Dieses Mal bekommen wir die Relegation geschenkt. Das ist eine ganz andere Situation, die vielleicht zusätzlich Kräfte freisetzt“, hofft der Coach auf einen Extra-Motivationsschub für seine Fußballer.

Auch Gegner Denklingen sprang erst auf den letzten Drücker auf den Relegationszug, musste dabei jedoch nur einen Widersacher vom Gleis räumen. Mit dem Klub aus dem Landkreis Landsberg hat Ralf Zahn eine bemerkenswerte persönliche Verbindung: Vor rund 35 Jahren wurden der Waldramer Trainer und VfL-Coach Hermann Schöpf gemeinsam mit der C-Jugend des FC Bayern München Süddeutscher Meister. „Aber das spielt jetzt keine Rolle“, versichert Zahn, dass die gegenseitigen Sympathien „für 90 Minuten auf die Seite gestellt werden“.

Freundschaftsgeschenke sind also beiderseitig nicht zu erwarten. Er habe den Gegner noch nicht spielen sehen, gesteht Zahn, weshalb man die eigene Spielweise jedoch nicht ändern werde. „Wir haben diese Saison den offensiven Weg gewählt, und unser Weg wird auch gegen Denklingen nach vorne gehen“, betont der DJK-Coach. „Vielleicht können wir sie ja ein bisschen beeindrucken.“

DJK Waldram

M. Kresta – Knobloch, Ettenhuber, Hauptmann, B. Kresta, Bergmoser, S. Kresta, Schlott, Gebel, Weilguni, Faganello, Wenus, Häfner, Amanquah, Thalbauer, Zarnow.