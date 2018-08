Live-Ticker: Geretsrieder Fehlstarter hoffen auf den Befreiungsschlag

Holt der TuS gegen Oberweikertshofen Punkte?

von Eduard Hien (gos) schließen

Die Freude bei den Fußballern des TuS Geretsried ist groß. Exakt fünf Wochen nach dem letzten Heimspiel kommt der Landesligist an diesem Samstag gegen den SC Oberweikertshofen (15 Uhr) wieder in den Genuss, vor eigenem Publikum anzutreten.

Trotzdem liegt ein kleiner Wermutstropfen über dieser Partie, muss sie doch auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen werden muss. Denn die Arbeiten an der Tartanbahn im Isarau-Stadion ziehen sich weiter in die Länge, zumal an manchen Tagen Stillstand bei den Sanierungsmaßnahmen herrschte. „Das ist ärgerlich. Wenn man mehr mitgedacht hätte, wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, diese Maßnahmen in der Sommerpause durchzuführen“, sagt Florian Beham. Aber sein Team werde sich jetzt nicht mit der Platzproblematik beschäftigen: „Wir sind heiß, haben gut trainiert und konzentrieren uns voll auf das Match. Ich hoffe, dass uns der Befreiungsschlag gelingt.“

Trotzdem spricht der Geretsrieder Trainer gegen Oberweikertshofen von einer „unangenehmen Aufgabe, bei der man alle Tugenden wie Herz, Leidenschaft und Einsatz in die Waagschale werfen muss“. Der letztjährige Tabellensechste rangiert derzeit auf dem vorletzten Platz, hat als einziger Klub in der Fremde noch keinen Punkt geholt. Überdies verließ in dieser Woche mit Florian Tremmel ein Urgestein den SVO: Der Vizekapitän hatte sich mit Trainer Sven Kresin überworfen und wechselte kurzfristig zum schwäbischen Bezirksligisten FC Affing.

Beim TuS wird Lech Kasparek sein 41. und zugleich letztes Punktspiel absolvieren. Im August 2016 vom BCF Wolfratshausen gekommen schließt sich der 35-jährige Defensivspezialist aus beruflichen Gründen ab 1. September den FF Geretsried an. „Das tut uns natürlich sehr weh – sportlich wie menschlich. Ich hätte mir gewünscht, dass er uns in dieser Saison als Leistungsträger weiter erhalten geblieben wäre“, äußert sich Florian Beham zum Abschied.

Leicht verbessert hat sich die personelle Situation bei den Hausherren. Einige Akteure haben sich in den Urlaub verabschiedet, manche sind zurück. Wie beispielsweise Lukas Kellner, der nach seiner Erholungsphase ein bis zwei Trainingseinheiten mehr als andere Rückkehrer bestritten hat. Der 20-Jährige wird Michael Rauch vertreten, der aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht.

„Wir hätten uns alles andere gewünscht, als auf dem Kunstrasen zu spielen. Aber wir haben die ganze Woche darauf trainiert und werden das Beste daraus machen. Wir haben auf diesem Platz schon viele gute Spiele bestritten“, erklärt TuS-Spielführer Christoph Herberth zu den äußeren Umständen.

TuS Geretsried

Fritz – Häusler, Ch. Herberth, Kasperek, Buchmair, Kikuchi, L. Kellner, Latanskij, Ivkovic, Schrills, Baumgartner, N. Karpouzidis, T. Karpouzidis, Doqaj, Saibou, Sevkovic, S. Untch.

Schiedsrichter: Fabian Härle (SVO Germaringen).