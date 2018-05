Live-Ticker: Überlebt der BCF den Tag der Entscheidung?

Bayernliga: Relegation SB DJK Chiemgau Traunstein gegen BCF Wolfratshausen

von Oliver Rabuser schließen

Tag der Entscheidung für den BCF Wolfratshausen: Mit dem Relegations-Rückspiel beim Sportbund Chiemgau-Traunstein (Samstag, 15 Uhr, Busabfahrt 11.30 Uhr) erreicht der Überlebenskampf in der Bayernliga Süd seinen vorläufigen Höhepunkt.

Wolfratshausen – Wer kennt sie nicht, die Floskeln für die letzte Chance: Sekt oder Soda, Siegen odear Fliegen, Tod oder Gladiolen. Man muss diese Wortkreationen nicht inflationär bemühen, um eine prekäre Situation ausreichend zu präzisieren.

Klar ist: Verliert der BCF Wolfratshausen am Samstag im Jakob-Schaumaier-Sportpark, ist das Kapitel Bayernliga (vorerst) zu Ende geschrieben. Jeder andere Spielausgang – mit Ausnahme eines torlosen Unentschieden – spräche indes für die Flößerstädter.

„Ein Tor mehr machen als der Gegner, oder ein hohes Unentschieden“, nennt Mitch Rödl die Formel für die Fortdauer dieser spannenden Ausscheidung. Wenn es denn in der Praxis nur auch so einfach wäre. Im Erfolgsfalle würden die Farcheter mutmaßlich auf eine Mannschaft in unmittelbarer geografischer Nähe zu Traunstein treffen. Der im Rupertiwinkel beheimatete SV Kirchanschöring gewann sein Auftaktmatch bei der SE Freising mit 4:2. Eine solche Vorlage war für den BCF am vergangenen Mittwoch nicht zu realisieren. Mit zu wenig Durchschlagskraft präsentierte sich die Offensive der Farcheter. Vor allem, dass Goalgetter Marian Knecht noch angeschlagen war, war unübersehbar. Rödl sah den Torjäger fern der 100 Prozent. Knecht sei „einen Tick gehemmt“ gewesen. Schwamm drüber. Beim Abschlusstraining habe der Bewegungsapparat des 26-Jährigen „schon wieder runder“ gewirkt. Knechts Vollstreckerqualitäten tragen die Wolfratshauser Sieghoffnungen zu einem erheblichen Maß. „Wir erwarten uns einiges von ihm“, stellt Rödl klar. Schließlich müsse man ob der Bringschuld beim Ergebnis siegbringende Aktionen erspielen, respektive solche auch abschließen. Hierfür bringt Knecht nachweislich die besten Voraussetzungen mit. Doch zielt der Zwang zur Optimierung auch auf die übrigen Mitglieder der Abteilung Attacke. Zu viele Bälle seien im Spiel nach vorne am Mittwoch verloren gegangen. „Die müssen wir besser fest machen, dazu die Seiten strukturierter wechseln, um Lücken nutzen zu können“, zeigt Rödl mögliche Lösungen auf.

Die Auswärtsschwäche seines Klubs möchte der Co-Trainer nicht ausschweifend thematisieren. „Ich sehe das Ganze nicht so schwarz“, erinnert er an vergangene Relegationsspiele. „Wir haben in den letzten Jahren immer unser Potenzial abgerufen, wenn wir extrem mit dem Rücken an der Wand gestanden sind.“ Diese Wand besteht diesmal aus rund 1000 Schaulustigen, deren Daumen vornehmlich für die Heimelf gedrückt werden. Als „motivierend“ empfindet der 32-Jährige eine derartige Kulisse. „Erst recht, wenn sie gegen dich ist.“ Rödl zählt weitere Argumente pro BCF auf. So sei Traunstein zwar ein „harter Gegner“, beileibe aber kein Team, das „uns spielerisch zerlegt“. Zumal die Chiemgauer eine Ausfallliste von der Länge eines Spielberichtsbogens ausdrucken könnten. „Es ist ein Fifty-Fifty-Spiel“, glaubt Rödl. „Man weiß nicht, was passiert.“ Bis zum Schlusspfiff.

BCF Wolfratshausen

Heep, Culjak, Hummel, Kantar, Spehar, Rödl, Potenza, Skoro, Lehr, Hauk, Knecht – Klinkmüller, Gobitaka, Shalaj, Cakir, Puta, Onyemaeke, Tomicic.

Schiedsrichter: Florian Riepl (SpVgg Altenerding).