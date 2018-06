Live-Ticker: Gelingt dem BCF ohne Knipser Knecht die Sensation?

Stier-Elf muss 1:4 aufholen

Alles oder Nichts. Der BCF Wolfratshausen muss im allerletzten Heimspiel der Saison (Samstag, 16 Uhr) die Hypothek eines 1:4-Rückstandes gegen den SV Kirchanschöring aufarbeiten. Andernfalls ist der Abstieg in die Landesliga Südost besiegelt.

Wolfratshausen – Ein bitterer Beigeschmack ist dieser Entscheidungspartie nicht abzusprechen. Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams an der Kräuterstraße um Punkte gegenüber. Ein um zwei Minuten zeitigerer Schlusspfiff, und der SVK stünde längst als Absteiger fest. Dass sich ausgerechnet die beiden Widersacher nun erneut im Angesicht des sportlichen Niedergangs aufeinandertreffen, ist kurios. Ein Patzer des BCF in der Schlussminute machte es erst möglich. Fehler, wie sie die gesamte Spielzeit über in zu hoher Anzahl passierten. Beim Hinspiel in Kirchanschöring resultierten drei Gegentreffer aus Standardsituationen. „Das ist unsere Achillesferse. Das zieht sich durch die ganze Saison“, bedauert Mitch Rödl die fortwährende Anfälligkeit bei ruhenden Bällen des Gegners.

Unstrittig ist die Hauptursache für den bevorstehenden Verlust der Bayernliga-Zulassung. Auch für Rödl war das Fehlverhalten des Teams in den Schlussminuten unerklärlich. Nachdem der SVK bereits einige Hundertprozenter ausgelassen hatte, einigte man sich notgedungen auf die Sicherung des wenig erfreulichen 1:3. Eigentlich. Doch der Drang, vielleicht doch noch einen Treffer zu setzen, machte den Beschluss zunichte. „Bei uns reagierte die pure Verzweiflung“, veranschaulichte der 32-Jährge. Nach dem 1:4-Todesstoß glauben nur noch die Theoretiker an eine Rettung der Flößerstädter. Rödl zählt zur Gattung der Realisten, in den Abgesang einstimmen, kann der stellvertretende Übungsleiter natürlich nicht. „Es ist noch ein Spiel, und wir sind noch nicht abgestiegen“, betont Rödl. Gleichwohl mit pragmatischem Zusatz: „Wir sind uns bewusst, dass es schwer wird.“

Ein Kernthema steht dabei im Vordergrund: Wer soll bei den Wolfratshausern die nötigen Tore beisteuern? Angelo Hauk, klar. Der Kapitän wird sich bei seinem letzten Auftritt für den BCF nichts nachsagen lassen, sich wie immer bis zum Letzten verausgaben. Aber dann? Knipser Marian Knecht ist wegen einer Muskelverletzung definitiv raus. Nur unwesentlich höher ist die Wahrscheinlichkeit bei Jona Lehr. „Schaut nicht gut aus“, fasste Rödl die Trainingseindrücke zusammen. Lehrs Sprunggelenk ist instabil; von beschwerdefreiem Auftreten kann keine Rede sein. Ohne das Kreativduo fehlt es dem Ballclub gewaltig an Potential. „Spielerisch ist es ohne die Beiden weniger.“

Rödl nimmt alle verfügbaren Kicker in die Pflicht. Im Prinzip könne jeder Akteur ein Tor erzielen. „Wir müssen die Spieler nur in die richtige Position bringen.“ Nach einer regenerativen Einheit, diskutierte die Mannschaft am Donnerstag die Situation. Anfangs sei die Stimmungslage „sehr schlecht“ gewesen, berichtet Rödl. Danach habe man sich darauf verständigt, den Versuch zu starten, das Unmögliche irgendwie möglich zu machen. Der Matchplan beinhaltet neben absoluter Entschlossenheit auch ein frühes Erfolgserlebnis. Man wolle in den ersten 20 Minuten „auf das 1:0 gehen“. Um Kirchanschöring zu verunsichern, und deren Spieler im Falle weiterer Tore „zum Nachdenken“ zu bewegen.

Beim BCF hingegen sind komplexe Denkprozesse hinfällig. „Eigentlich ist der Druck weg, wir können nichts mehr verlieren“, sagt Rödl im Glauben an das große Wunder. Der Fußball liefere genügend Beispiele für Sensationen dieser Art. Die Kräuterstraße wäre der passende Ort für eine neue Erfolgsstory.

