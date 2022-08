Münsing: Luft und Konzentration gehen aus

Von: Rudi Stallein

Wenn nur noch unfaire Mittel helfen: Münsings Hans Zachenbacher (re.) versucht, den Ohlstädter Klaus Zach zu stoppen. © RUDI STALLEIN

Irgendwann geht die Puste aus: Aufsteiger SV Münsing unterliegt dem SV Ohlstadt mit 1:3

Münsing – Einmal mehr zahlt der Aufsteiger Lehrgeld. Mit der robusten Ohlstädter Gangart war das Team von Trainer Ralf Zahn überfordert und am Ende mit dem 1:3 (1:1) gut bedient.

Dabei hatte es für die Gastgeber gut angefangen. 23 Minuten waren gespielt, als Hans Zachenbacher auf der rechten Außenbahn seinen Ohlstädter Widersacher abschütteln konnte und aus vollem Lauf das 1:0 markierte. Richtig befreiend wirkte das jedoch nicht, denn die Gäste schalteten unverdrossen weiter in den Vorwärtsgang, scheiterten jedoch immer wieder an irgendeinem Münsinger Bein, dass dem Ball im Strafraum im Weg lag oder stand. Ein Tor lag förmlich in der Luft, aber wie es dann fiel, ordnete SV-Trainer Ralf Zahn in die Kategorie „unmöglich“ ein: Ein Münsinger Freistoß wurde harmlos aufs Tor getreten, ein weiter Abwurf von Torhüter Jonas Fuhrmann führte auf Höhe der Mittellinie zu einem Foulspiel an einem Ohlstädter Spieler. Der weite Freistoß diagonal über das halbe Feld landete bei Franz Christoph Leis, der per Kopf gegen die Laufrichtung des Keepers ins lange Eck traf - 1:1 eine Minute vor der Pause. „Das war für uns der Genickschlag“, konstatierte Ralf Zahn, der mit dem Eindruck „das wird diesmal nichts“ aus der Kabine zurückgekommen war.

In jedem Zweikampf maximal gefordert

Die zweite Halbzeit setzte sich fort, wie die erste geendet hatte. Ohlstadt kombinierte gefällig nach vorn -und wehrte Münsinger Angriffsversuche mit rigorosem Einsatz ab. „Körperlich ist das Hardcore“, stellte Zahn anerkennend fest. „Das ist für meine Jungs Hochleistungssport. Da sind sie in jedem Zweikampf maximal gefordert, irgendwann geht dir dann die Luft aus.“

Ein lächerliches Gegentor

Und die Konzentration wohl auch, wie beim Treffer zum 1:2 in Unterzahl, weil Josef Holzer für ein Foulspiel zehn Minuten Zeitstrafe bekommen hatte. Ein Eckball rollte flach in den Münsinger Fünfmeterraum, wo Jonas Thümmler umringt von gelben Trikots den Ball mit der Fußspitze ins Tor schubste. „So ein Tor ist lächerlich“, schimpfte Zahn.

Als Aufsteiger Münsing die noch einmal letzten Kräfte mobilisierte und alles nach vorn warf, machte der eingewechselte Florian Augscheller mit dem 3:1 für Ohlstadt den Sack zu. „Der Sieg geht in Ordnung“, meint Zahn. „Ohlstadt war die aktivere Mannschaft - und physisch enorm stark.“ RUDI STALLEIN

SV Münsing – SV Ohlstadt 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 (23.) Zachenbacher, 1:1 (45.) Leis, 1:2 (67.) Thümmler, 1:3 (88.) Augscheller, – Schiedsrichter: Valentin Schuster (FC Bayern München), – Zuschauer: 165.

SVM: M. Hirn, – Auer, Mannweiler, L. Hirn, Holzer, Zachenbacher, Schönacher, Geiger, Pflieger, J. Bartl, Lang. Eingewechselt: Buchloh, Graf, Niggl, Seitz, Uhle.