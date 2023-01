Luxusproblem beim TuS: Mit vier starken Torhütern in die Vorbereitung

Von: Rudi Stallein

Teilen

Zurück in der Region: Der ehemalige BCF-Keeper Cedomir Radic (Mi.) trägt künftig das Trikot des TuS Geretsried. Allerdings hat Coach Daniel Dittmann nunmehr die Auswahl zwischen vier starken Torhütern. © hans lippert

Gleich zwei neue Torhüter hat der TuS Geretsried: Nach Justin Hille vom FC Deisenhofen kommt auch noch der ehemalige BCF-Keeper Cedomir Radic ins Isarau-Stadion. Dazu feiern einige Langzeitverletzte wohl bald ihr Comeback.

Geretsried – Die Fußballer des TuS Geretsried haben mit der Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung begonnen – inklusive zweier neuer Torhüter und einiger wieder Genesener. „Für den Anfang war das ganz in Ordnung“, zeigte sich Trainer Daniel Dittmann mit der ersten Übungseinheit nach der Winterpause zufrieden. Zwar fehlten urlaubsbedingt noch einige Akteure, dafür sorgte der eine oder andere, der in der Hinrunde Sorgen bereitet hatte, für Lichtblicke. So registrierte der TuS-Coach zufrieden, dass der zuletzt beruflich verhinderte Toni Berger „beim Lauftest der Schnellste und Spritzigste war“. Mit dem Lenggrieser Kraftpaket ist also wieder zu rechnen. Ebenso mit Benedikt Buchner, der nach auskurierter Verletzung zum Auftakt eine „lockere, individuelle Laufeinheit“ absolviert habe.

Womöglich feiert auch Vitalij Lux demnächst sein Comeback. „Er ist wieder im Training und macht einen guten Eindruck“, berichtet Dittmann zum Fitnessstand des 33-jährigen Angreifers, den eine langwierige Verletzung saisonübergreifend außer Gefecht gesetzt hatte. „Aber wann er wieder spielt, entscheidet er allein“, so sein Trainer der nicht ausschließen mag, dass der ehemalige kirgisische Nationalspieler auch für die TuS-Reserve aufläuft. Dittmann: „Das hat er selbst in Aussicht gestellt, aber wenn er weiter so trainiert, ist er auf jeden Fall eine Option für die Erste Mannschaft.“ Abwarten heißt es auch bei Niko Karpouzidis, der ebenfalls mit einer lockeren Laufeinheit gestartet ist. „Man wird sehen, ob es für ihn schon Sinn macht“, zeigt sich Martin Grelics zurückhaltend hinsichtlich der schwierigen Kopfverletzung des defensiven Mittelfeldspielers. Was die Transferaktivitäten des Landesligisten betrifft, ist es nach Aussage des sportlichen Leiters möglich, dass der Kader bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch um einen Feldspieler ergänzt werde.

Derzeit kann Grelics die Verpflichtung von zwei neuen Torhütern bekannt geben. Schon seit Herbst regelmäßiger Trainingsgast war Justin Hille: Das 19-jährige Talent wurde im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching und des FC Deisenhofen ausgebildet und sollte die Lücke schließen, die Simon Voß nach seinem Abgang zum TSV 1860 München II hinterlassen hatte. Kurzfristig engagierte man nun noch den ehemaligen BCF-Keeper Cedomir Radic (30). Dessen Vertrag beim Bayernligisten FC Ismaning wurde nach offiziellen Angaben über den Jahreswechsel in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Mit ihm sind wir schon länger im Austausch. Jetzt sind wir zusammengekommen, weil es sein Wunsch war, in der Region zu spielen“, so Grelics. Cheftrainer Dittmann dürfe sich also über „ein schönes Luxusproblem“ freuen. Sorgen doch die beiden Neuzugänge mit Sebastian Untch (24) – zuletzt die Nummer Eins – und Lukas Günther (19) für einen spannenden Konkurrenzkampf um den Platz im TuS-Gehäuse. „Es geht für alle bei Null los, dann wird nach Leistung aufgestellt“, verspricht der Coach.

Weitere Neuzugänge gibt es außerdem für die Zweite Mannschaft, die im Frühjahr in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga spielt. Vom BCF Wolfratshausen II kommt Mittelfeldspieler Chris Walser, zuletzt bei der DJK Waldram in der Kreisliga aktiv war Matthias Herberth. Der 30-Jährige soll beim TuS II als „spielender Co-Trainer“ Hans Schneider auf dem Platz unterstützen. Vom SC Pöcking kommt Raffael Keil zurück und aus der Jugend von Türk Gücü München stammt Harun Mohammad, der bereits länger im Training war, aber erst jetzt spielberechtigt ist. „Stand jetzt, sind wir mit den Kadern zufrieden“, sagt Martin Grelics. „Aber wir haben noch viel harte Arbeit vor uns.“

Testspiele des TuS Geretsried FC Garmisch - TuS (Sa., 4. Febr., 14 Uhr), TuS - DJK Waldram (Die. 7. Febr., 19.30 Uhr), TuS - SV Raisting (Sa., 11. Febr., 15 Uhr), TuS - SV Bad Heilbrunn (Die., 14. Febr., 19.30 Uhr), Trainingslager am Gardasee (Sa., 18., bis Die., 21. Febr.), TuS - BCF Wolfratshausen (Do., 23. Febr., 19.30 Uhr), SE Freising - TuS (So., 26. Febr., 14 Uhr).