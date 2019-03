Martin Grelics feiert Debüt als TuS-Trainer

Ordentlich dagegen halten wollten die TuS-Fußballer um Maximilian Baumgartner (li.) in ihrem ersten Match nach der Winterpause an diesem Samstag gegen den FC Memmingen II. foto: hans lippert

TuS Geretsried trifft auf FC Memmingen II

von Eduard Hien (gos) schließen

Geretsried – Nach über drei Monaten Winterpause starten die Geretsrieder Fußballer an diesem Samstag wieder in die Punktrunde der Landesliga Südwest.

Um 15 Uhr ist der FC Memmingen im Isarau-Stadion zu Gast, und der neue TuS-Coach Martin Grelics zeigt sich optimistisch: „Nach unseren letzten beiden Testspielen brauchen wir uns nicht verstecken. Die Einstellung ist gut. Zudem haben wir uns das nötige Selbstvertrauen erarbeitet und den Willen, einen Dreier zu holen.“

Dabei bekommt es der Tabellen-16. mit einem Gegner zu tun, der sich nach Rang drei im Abschlussklassement der vergangenen Spielzeit auch heuer im oberen Drittel auf Platz sechs behauptet. Zudem stellt die Truppe von Candy Decker das drittbeste Auswärtsteam und hat nur in Landsberg (0:5) und Olching (2:4) verloren. Mit André Braun vom Ligakonkurrenten FV Illertissen II wurde der Memminger Kader verstärkt; dafür muss Sören Paul eine Sperre absitzen. Was den Gästen möglicherweise in die Karten spielt, ist die Tatsache, dass das Regionalligateam erst am Montag im Einsatz ist. Gut möglich, dass die eine oder andere Unterstützung aus der 1. Mannschaft mit von der Partie ist. „Man weiß das, und da muss man immer erst einmal abwarten. Ich glaube nicht, dass der Trainer sein Team extrem durcheinanderwirbeln wird“, vermutet Grelics. Ebenso wie beim TuS (6:1 gegen VfB Hallbergmoos) ist auch dem schwäbischen Landesliga-Verein die Generalprobe gelungen: Zum Abschluss der sechs Spiele umfassenden Vorbereitung gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Bayernligist TSV Kottern. Weil im Geretsrieder Aufgebot lediglich Srdjan Ivkovic (Bänderteilanriss im Knie) verletzungsbedingt fehlt, hat der Trainer angesichts eines 18-köpfigen Aufgebots alle Optionen.

Dass es endlich wieder los geht, freut auch Christoph Herberth. „Durch den Trainerwechsel wird jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen“, sagt der TuS-Kapitän. „Wir sind jedenfalls gut vorbereitet, wollen uns weiterentwickeln und müssen jetzt unseren Spiel durchziehen – egal, wer kommt.“

TuS Geretsried

Fritz – Ch. Herberth, Häusler, Kikuchi, Fister, Schrills, Baumgartner, Latanskij, Mendama, L. Kellner, Bahnmüller, Kubica, Buchmair, Rauch, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Alasani, Doqaj. Schiedsrichter: Florian Wildegger (FSV Wehringen).