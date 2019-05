Matthias Stingl sichert TuS Geretsried II Punkt in der Schlusssekunde

Trotz Rückstand und Unterzahl - Remis gegen SV Bayrischzell

Ungünstiger hätten die Bedingungen kurz vor Schluss kaum sein können. Starker Wind, schlechter Platz, ab der 73. Minute 0:1 hinten – und dann auch noch ein „absolut dummer Platzverweis“.

SV Bayrischzell - TuS Geretsried II 1:1 (0:0) – In der 71. Minute eingewechselt, verabschiedete sich Ahmad Abu Swid nur zehn Minuten später wieder, weil er einen enteilten Gegenspieler an der Mittellinie mit einer Grätsche von den Beinen holte.

Bis dahin hatten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen hüben wie drüben abgeliefert. Die Gastgeber, die zuvor zwei Mal Aluminium getroffen hatten, gingen per Nachschuss nach einem Freistoß in Führung (73.). Trotz Unterzahl warf der TuS in der Schlussphase alles nach vorn und wurde belohnt. Bei einem Eckball hielt Matthias Stingl am Fünfmeterraum passend den Fuß hin – 1:1 mit der letzten Aktion des Spiels. „Das war wichtig, dass wir diesen Punkt noch geholt haben“, freute sich ein erleichterter TuS-Coach Cem Acikbas. „Zum Schluss hatten wir das Glück auf unserer Seite.“