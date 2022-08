Waldram: „Mit allem dagegengehalten, was wir haben“

Von: Rudi Stallein

Alle Hände voll zu tun hatten Yannick Kutz (Mi.) und seine Waldramer gegen den ASV Habach um Kapitän Maximilian Feigl (li.) und Martin Leiß (re.). © Rudi Stallein

DJK Waldram trotzt Spitzenreiter Habach ein Unentschieden ab – Bergmoser trifft zum 1:0 – Irmer mit Ergebnis „sehr zufrieden“

Waldram – Mit einer starken kämpferischen Leistung trotzte die DJK Waldram Tabellenführer Habach ein verdientes 1:1-Unentschieden ab. „Habach war spielerisch das bessere Team“, räumte DJK-Trainer Dominik Irmer nach Spielschluss ein. „Aber der Punkt ist verdient, weil wir mit allem dagegengehalten haben, was wir haben.“

Mit allem dagegengehalten

Verdient, aber auch ein wenig glücklich, denn die Gäste hatten über 90 Minuten mehr klare Torgelegenheiten. In der 25. Minute lenkte DJK-Torhüter Tobias Hagenbucher den Ball nach Freistoß von Maximilian Feigl über die Latte, zehn Minuten später verpasste Michael Baumgartner das DJK-Tor nur haarscharf. Im Gegenzug scheiterte zunächst Xaver Gruber an ASV-Keeper Tobias Radiske, der im Nachfassen auch den Nachschuss von Benedikt Bergmoser entschärfte. Beim nächsten Angriff macht es Bergmoser besser und trat den Ball aus exakt derselben Position wie zwei Minuten zuvor zur Waldramer Führung ins Netz. Die Freude darüber war jedoch nur von kurzer Dauer: Felix Habersetzer zog in der 41. Minute aus 16 Metern trocken ab und markierte mit Hilfe des Innenpfostens den 1:1-Ausgleich.

Druck wächst, Chancen häufen sich

Nach der Pause geriet die Waldramer Hintermannschaft mehr und mehr unter Druck, die Habacher Chancen häuften sich. Die größte Gelegenheit der Gäste, in Führung zu gehen, vereitelte nach einer guten Stunde Hagenbucher mit starker Parade gegen Habersetzer, der nach einem schnellen Konter über Maximilian Nebl freie Bahn hatte. Weitere gute Möglichkeiten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, verpassten Martin Leiß, Philipp Puchner und Nebl, die entweder das Ziel verfehlten oder genau auf den Waldramer Torhüter zielten.

Läuferisch und kämpferisch gut unterwegs

„Man hat gesehen, dass Habach ein über die Jahre eingespieltes Team ist. Sie haben uns alles abverlangt“, zollte Dominik Irmer den Gästen Anerkennung für eine vor allem im zweiten Durchgang überlegen geführte Partie. „Aber wir waren läuferisch und kämpferisch auch sehr gut unterwegs“, stellte der Coach seiner eigenen Mannschaft ebenfalls ein gutes Zeugnis aus. „Mit dem Ergebnis sind bei uns alle zufrieden. Wir sind auf einem sehr guten Weg.“ RUDI STALLEIN

DJK Waldram – ASV Habach 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 (38.) Bergmoser, 1:1 (41.) Habersetzer. – Schiedsrichter: Tobias Wilka (SV Bad Tölz). – Zuschauer: 160.

DJK: Habenbucher – Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Bahnmüller, Häfner, Gruber, Bergmoser, Thalbauer. Eingewechselt: Gebel, Müller, Wenus, Blöckner