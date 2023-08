„Das war eine tolle Mannschaftsleistung“ – FF Geretsried mit Minimalismus an die Spitze

Von: Rudi Stallein

Nichts geschenkt bekamen Kapitän Fabian Radosevic (li.) und seine Fußball-Freunde von der SG Ascholding/Thanning um Sotirios Koutis (re.). Foto: Rudi STallein © Rudi Stallein

Zwei Spiele, zwei verwandelte Elfmeter, sechs Punkte, Tabellenführer: Mit Minimalismus pur sind die Fußball-Freunde Geretsried in die Saison gestartet.

Geretsried/Ascholding – Dem 1:0-Erfolg beim TSV Sauerlach ließen sie im Nachholspiel gegen die SG Ascholding/Thanning den zweiten Sieg mit demselben Ergebnis folgen. „Auch wenn das Ergebnis knapp ist, denke ich, dass der Sieg verdient ist, so wie wir über 90 Minuten aufgetreten sind“, freute sich FFG-Trainer Johann Latanskij nach der Partie, die den 220 Zuschauern eine heiße Schlussphase bot.

An prickelnden Strafraumszenen mangelte es über die gesamte Spielzeit auf beiden Seiten nicht, wenngleich sich daraus kaum zwingende Torchancen ergaben. Und wenn der Ball mal im Tor war, entschied der Unparteiische auf Abseits (bei einem Kopfballtreffer der Gastgeber nach 20 Minuten) oder Foulspiel – nach einer guten Stunde, als der Ball nach eine Billardstafette plötzlich im Geretsrieder Tor lag, und fünf Minuten später, als FF-Torjäger Selim Alas eine Einzelleistung mit einem Torschuss abschloss. So resultierte der einzige gültige Treffer aus einem Elfmeter: Dincer Aydin traf zum 1:0 (77.) für die FF.

Diese hatten in der Schlussphase zweimal das Glück auf ihrer Seite: In der 85. Minute bekam FFG-Verteidiger Michael Räß bei einem Torschuss des eingewechselten Maxi Rieger gerade noch den Fuß an den Ball. In der Nachspielzeit rettete Torhüter Andrei Cebotari mit einer starken Parade bei einem Kopfball von Marinus Poschenrieder seiner Mannschaft den Sieg. „Ein riesen Lob an das Team“, sagt FFG-Coach Latanskij. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung.“

Sein Gegenüber Florian Rensch resümierte: „Die Schlussphase gehörte uns. Aber über 90 Minuten geht der Sieg für Geretsried in Ordnung. Mit ein bisschen mehr Glück und mehr Zug bei den Standards wäre vielleicht mehr drin gewesen.“ (Rudi Stallein)