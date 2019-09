von Rudi Stallein schließen

Eglinger wehren sich ordentlich bei 0:5-Niederlage gegen Habach

Egling – Auch wenn die Eglinger Fußballer am Ende erneut eine deutliche Niederlage einstecken mussten, zeigte sich der Coach aufgrund des 0:10-Debakels vom vorigen Wochenende einigermaßen versöhnt. „Wir haben die Reaktion gezeigt, die ich mir erhofft hatte“, fasste Herbert Mühr das 0:5 gegen den ASV Habach zusammen. „Wir haben uns ordentlich gewehrt.“

Das galt vor allem für den ersten Durchgang, in dem sich der Gastgeber mit Mann und Maus gegen den Offensivdrang der Gäste stemmte. Bei der permanenten Vollversammlung in der eigenen Hälfte hatte Torhüter Nicolas Fährmann alle Hände voll zu tun und hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. In der 24. Minute musste er sich dennoch geschlagen geben, als Samuel Schatten nur noch einschieben musste – allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Die Führung motivierte die Gäste zu weiteren Offensivaktionen. Als Timo Steidle von einem Habacher Abwehrspieler etwas zu ungestüm attackiert wurde, bot sich den Hausherren die Chance zum Ausgleich, doch Markus Gämmerler scheiterte beim Strafstoß am glänzend reagierenden ASV-Torhüter Tobias Radiske. Im Gegenzug hatten die Sportfreunde Glück bei einem Pfostenschuss. Treffend der Kommentar eines Zuschauers: „Heute kann sich keiner beschweren, das nichts geboten ist.“

Nach dem Seitenwechsel war die Partie schnell entschieden. Maximilian Gerg traf zum 2:0, und dieser Treffer löste bei den Gästen sichtlich ihre Verkrampfung. So waren die Tore drei bis fünf nur eine Frage der Zeit. „Dann hatten sie die Lockerheit, die ihnen in der ersten Halbzeit fehlte“, konstatierte Mühr. „Da hat man dann gesehen, dass Habach eine Spitzenmannschaft ist.“ Was sein eigenes Team angeht, stellte der SFES-Coach zufrieden fest: „Die Moral stimmt wieder.“ RUDI STALLEIN

SF Egling-Straßlach –

ASV Habach 0:5 (0:1)

Tore: 0:1 (24.) Schatten, 0:2 (56.) Gerg, 0:3 (64.) Nebl, 0:4 (76.) Feigl, 0:5 (80.) Puchner. Gelb-rot:Tobi Beierbeck (83., Egling-Straßlach).

SFES: Fährmann – Schneider, Gämmerler, Sedlaczek, Artinger, Steidle, Schwarz, T. Beierbeck, Hatsell, Ettenberger, M. Beierbeck. Eingew. Buchner, Hanusch, Häusler