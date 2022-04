Mücke/Irmer übernehmen DJK zur neuen Saison

© or

DJK-Urgestein Günther Mücke übernimmt in der neuen Saison gemeinsam mit Dominik Irmer den Trainerposten in Waldram.

© or

Kreisligist Waldram bestimmt Trainerteam für Spielzeit 2022/23

Von Rudi Stallein schließen

Wenige Tage nach der Trennung von Trainer Guido Herberth zu Beginn dieser Woche (wir berichteten) hat Fußball-Kreisligist Waldram bereits ein neues Trainerteam für die kommende Saison vor: DJK-Urgestein Günther Mücke und Dominik Irmer stehen ab der Spielzeit 2022/23 gleichberechtigt in der Verantwortung.

Waldram - Irmer (42), der wie berichtet bis Saisonende mit dem bisherigen Co-Trainer Andreas Knobloch den Verbleib Waldrams in der Kreisliga sicherstellen soll, hat sich bereits im Training mit dem Team bekannt gemacht. „Ich habe die Mannschaft in den letzten Jahren stetig verfolgt und kenne das Potenzial, das in ihr und jedem einzelnen Spieler steckt“, sagt der ehemalige Bayern- und Landesliga-Spieler (BCF Wolfratshausen, TuS Geretsried). „Deshalb helfe ich gerne ab sofort, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“

+ Der ehemalige Bayernliga-Spieler Dominik Irmer wird in der neuen Saison gemeinsam mit Günther Mücke die DJK Waldram coachen. © Archiv

Das neue Trainer-Duo resultiert aus dem Bestreben des Waldramer Fußball-Vorstands, „die Zeichen auf Neubeginn zu setzen“. Dies solle mit einem neuen Gespann untermauert werden. „Manchmal ist für eine erfolgreiche Arbeit auch ein mentaler und emotionaler Neustart im sportlichen Bereich notwendig“, sagt Dominik Wamsler. Der Wechsel auf der Trainerposition biete die Chance für einen solchen Neustart. „Es müssen sich dann wieder alle neu beweisen“, so der Fußball-Abteilungsleiter.

Dass Günther Mücke, seit einigen Jahren Coach der Waldramer U19, ins Boot geholt wurde, darf als Indiz dafür gewertet werden, dass die Philosophie, mit eigenen Nachwuchsspielern eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen, konsequent fortgesetzt werden soll. Mücke sei nicht nur mit „hohem fachlichem Fußballverständnis ausgestattet“, sondern genau der richtige Mann als Bindeglied zwischen Jugend- und Herrenbereich. Zudem soll der einstige Torjäger „das DJK-Gen auch nach Außen vertreten“, ergänzt Vize-Abteilungsleiter Daniel Dankesreiter.

Mücke, der von 2011 bis 2017 Cheftrainer beim TSV Dietramszell in der Kreisklasse und A-Klasse war, hat bezüglich seiner Arbeit konkrete Vorstellungen: „Das Team sollte im Vordergrund stehen und nicht der Einzelne“, sagt der 59-Jährige. „Mit dieser Einstellung sollten die Zuschauer mitgenommen und dadurch ein Miteinander gefördert werden.“