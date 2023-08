Müller mit Auge und Köpfchen: BCF siegt in der 89. Minute

Von: Oliver Rabuser

Großen Einsatz zeigten Thankgod Asoegwu (li.) und der BCF Wolfratshausen am Dienstagabend gegen Wacker München und holten sich am Ende einen etwas glücklichen 3:2-Heimsieg. © hans lipppert

Ein Remis wäre wohl das gerechtere Ergebnis im Heimspiel des BCF Wolfratshausen am gestrigen Dienstagabend gegen den FC Wacker München gewesen. Doch dann kam Paul Müller des Weges – und köpfte die Farcheter mit seinem 3:2 (2:1)-Siegtreffer hinter den SV Raisting an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd.

Natürlich waren Tarkan Demirs Stimmbänder einmal mehr in Mitleidenschaft gezogen. Von der ersten Minute an, versuchte der Coach seine neu zusammengewürfelte, deswegen fußballerisch noch keineswegs überzeugende Equipe anzutreiben. Nach Schlusspfiff sammelte der 46-Jährige die letzten Reserven, um im Mannschaftskreis mit energischem Timbre lautstark einen „dreckigen Sieg“ für seine Elf zu proklamieren. Kapitän Ralf Schubnell grinste, bekannte aber auch, dass der dritte Saisonerfolg am Stück „nicht ganz verdient“ gewesen sei.

Aber was scherte das die Wolfratshauser? Ein Drittel des Kaders steht nicht zur Verfügung, der Rest der Kicker muss sich sukzessive aneinander gewöhnen. „Die Festung hat gewackelt, aber sie ist nicht gefallen“, bebildert Demir die von ihm beschworene neue Heimstärke.

Das war nicht dem nach Musti Kantar ältesten Akteur im Farcheter Leiberl zu verdanken. Die reguläre Spielzeit näherte sich bedrohlich ihrem Ende, als Schubnell einen unterschnittenen Freistoß-Flugball in Richtung Fünfer schickte, Paul Müller perfekt einlief und den Ball per Kopf an den Innenpfosten und damit gleichzeitig zum Siegtreffer in die Maschen beförderte. Schubnell verriet später, dass Müller im Vorfeld des Standards den genauen Zielpunkt beschrieben habe. Der Torschütze selbst meinte hinterher nur lapidar, er habe die Aktion „mit Auge“ gelöst. Freilich in Anspielung an das Veilchen aus dem ersten Heimspiel. „Für Standards ist der Paul immer gut mit seiner Erfahrung“, freute sich der Coach für den Routinier.

Zuvor wechselten sich die Momente in einer ausgeglichenen Partie mehr oder weniger ab. Die Münchner gingen früh in Führung, weil der BCF sowohl über seine rechte Flanke, als auch im Zentrum ungewohnt lasch verteidigte. Farchet aber schlug zurück mit der seit jeher bekannten Stärke bei Standards. So reagierte Fabio Ratte nach einem Einwurf an kurzen Pfosten am schnellsten – 1:1. Ratte war es dann auch, der den Elfer zu Kantars 2:1 heraus holte. Wacker kam durch einen neuerlichen Abwehrpatzer des Ballclubs noch einmal zurück. Beim BCF waren die schweren Beine vom Sonntag unübersehbar. Nur bei einem nicht: Paul Müller. Der war zuletzt in Denklingen nicht dabei und deswegen war nach seiner Einwechslung diesmal Aktivposten und Sieggarant unisono.

BCF Wolfratshausen - Wacker München 3:2 (2:1) - Tore: 0:1 (6.) Ochsendorf, 1:1 (23.) Ratte, 2:1 (35./FE) Kantar, 2:2 (56.) Ochsendorf, 3:2 (89.) Müller. – Schiedsrichter: Kraljic. – Zuschauer: 80.

BCF: Neumeier – Kresta, Weilguni, Kantar, Asoegwu, Ratte (90. Eismann), Ivic (90. Reitel), Schubnell, Kocyigt, Gerci (70. Müller), Barrie.