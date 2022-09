Münsing: Kopflos in die Niederlage

Von: Oliver Rabuser

Vierfacher Torschütze: Während für Pollings Maximilian Baumgartner (re.) alles lief, lief der SV Münsing um Max Pfleger (li.) irgendwann nur noch hinterher und verlor 0:5. © or

Eine bittere 0:5-Niederlage musste der SV Münsing beim bislang sieglosen Schlusslicht SV Polling hinnehmen. Dabei hatten die Gäste durchaus Möglichkeiten, die Partie zu ihren Gunsten zu gestalten.

Polling/Münsing – Für Kuriositäten ist sich der SV Münsing offensichtlich nicht zu schade. Der Aufsteiger überzeugte etwa eine halbe Stunde durch dominantes Auftreten, wurde aber am Ende als das Team notiert, das dem bis dato sieg- und punktlosen Schlusslicht SV Polling beim 0:5 (0:1) erstmals den Vortritt überlassen musste, „Man sieht, dass wir als Mannschaft noch nicht soweit sind“, kommentierte Ralf Zahn den verpassten Sprung auf Platz drei im Kreisliga-Klassement.

Der wäre möglich gewesen, hätte der Aufsteiger seine anfängliche Überlegenheit nur ansatzweise zu nutzen gewusst. Zuerst war es Pech. Hans Zachenbachers Kopfball landete an der Latte, der Nachschuss wurde vor der Linie geklärt. Danach tendierte der Torabschluss ein Stück weit in Richtung Unvermögen. Einige Schüsse aus aussichtsreichen Positionen verfehlten allesamt ihr Ziel. Beispielsweise stand Zachenbacher nach gewonnenem Laufduell alleine vor Keeper Benedikt Karl. Der reagiert gut, aber Münsings Sturmtank handelte nicht entschlossen genug, wurde zudem noch von einem gegnerischen Fuß an der Hacke gestreift.

Die Pausenansprache von Ralf Zahn in der Kabine war auch für die Öffentlichkeit kaum zu überhören. Allein, sie verfehlte total ihre Wirkung. Eigentlich wäre der 0:1-Rückstand durch Maximilian Baumgartner kein großer Stolperstein gewesen. Doch außer einer Kopfballmöglichkeit von Sebastian Uhle, die Karl über das Gebälk lenkte und der dritten guten Chance für Zachenbacher, der noch entscheidend gestört wurde, kam nichts mehr vom Liganeuling. „Wir haben den Kopf verloren und sind hektisch geworden“, urteilte Zahn. Und so schoss Baumgartner den SVM mit drei weiteren Torerfolgen im Alleingang ab. „Seine Qualität und Kaltschnäuzigkeit hätten wir heute gebraucht“, bedauerte Zahn. In der Nachspielzeit packte Tobias Niederleitner noch den 5:0 Endstand drauf. OLIVER RABUSER

SV Polling - SV Münsing 5:0 (1:0) - Tore: 1:0 (34.) Baumgartner, 2:0 (64.) Baumgartner, 3:0 (73.) Baumgartner, 4:0 (81.) Baumgartner, 5:0 (90.) Niederleitner.

SVM: M. Hirn - Auer, Buchloh, L. Hirn, Pflieger, Geiger, Graf, Lang, Schönacher, Uhle, Zachenbacher. Eingew.: Seitz, Felsensteiner, Holzer.