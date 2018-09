Münsings Georgiadis: „Genau die richtige Reaktion gezeigt“

SV mit glattem Sieg gegen WSV Unterammergau

von Rudi Stallein schließen

Das war mal eine Antwort ganz nach Wunsch: Mit einem glatten 3:0 (1:0)-Sieg gegen den WSV Unterammergau haben die Fußballer des SV Münsing die jüngste 3:4-Niederlage beim SV Eurasburg-Beuerberg eindrucksvoll ausgebügelt.

Münsing – „Die Mannschaft hat genau die richtige Reaktion gezeigt“, freut sich Trainer Christos Georgiadis. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung.“

Von Anfang an kreierten die Gastgeber schöne Spielzüge und vielversprechende Chancen. Das erste kollektive Glücksgefühl erzeugte Florian Buchloh schon in der 12. Minute, als er eine präzise Hereingabe von Simon Schmid zur Führung einnetzte. Mit dem nächsten Torjubel musste sich der Münsinger Anhang bis zur 63. Minute gedulden: Dann erhöhte Sebastian Schönacher per Flugkopfball nach Freistoß von Zeljko Csikos auf 2:0. Den Schlusspunkt markierte Simon Schmid, der einen Fehlpass des Gegners erlief und Unterammergaus Torhüter Lorenz Noll keine Abwehrchance ließ. „Das war richtig schön anzuschauen“, stellte Georgiadis fest, dass es für ihn dieses Mal nichts groß zu bekritteln gab. Die Münsinger haben sich damit in der Tabelle der Kreisklasse 3 auf Rang sechs verbessert.