Drei Nackenschläge können den TuS nicht schocken

Von: Rudi Stallein

Geschickt eingefädelt: Torschütze und Vorarbeiter Fabio Pech (vorne) traf zum 1:1-Ausgleich und holt hier den Elfmeter zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung heraus. © Rudi Stallein

Geretsrieder beweisen beim 4:3-Sieg gegen Kirchheim eine „überragende Moral“ wie Trainer Daniel Dittmann betont

Geretsried – Eine unterhaltsame Partie fand im Isarau-Stadion für die Gastgeber ein erfreuliches Ende. Danach hatte es unmittelbar nach Spielbeginn nicht ausgesehen. Schon in der ersten Minute war der Kirchheimer SC in Führung gegangen. Ein von den Gastgebern schlecht verteidigter Ball gelangte zu Luca Mauerer, der zum 0:1 aus Sicht des TuS Geretsried einschob. „Das war irre“, konstatierte TuS-Coach Daniel Dittmann, „aber wir waren null geschockt.“

Fabio Pech trifft zum 1:1-Ausgleich

Die Antwort der Gastgeber folgte prompt: In der fünften Minute überwand Fabio Pech KSC-Torhüter Ivan Babic zum 1:1-Ausgleich. Wenig später war die Partie bereits gedreht: Taso Karpouzidis brachte den Ball von links Richtung Kirchheimer Tor, wo Jonas Kirschner die Fußspitze an den Ball bekam und die 2:1-Führung markierte, die bis zur Pause Bestand hatte. Das Zwischenfazit fiel dennoch durchauswachsen aus. Die Vorgabe, konsequent zu pressen, hatte nicht ganz so funktioniert wie gehofft, was auch daran lag, dass die Gäste sich immer wieder mit langen Bällen zu befreien versuchten. „Wir haben zu viele Standards zugelassen“, monierte Dittmann.

Voß zeigt starke Paraden

Sein Team durfte sich bei Schlussmann Simon Voß bedanken, der mehrfach Gelegenheit bekam, sich auszuzeichnen und in der 46. Minute ein Déjà-vu erlebte. Erst ein paar Sekunden hatte Schiedsrichter Fabian Härle den Ball nach der Pause freigegeben, da lag er bereits wieder im Geretsrieder Tor. „Da rückte das Momentum auf die Kirchheimer Seite“, stelle Dittmann fest. Aber seine Elf ließ sich abermals nicht beirren, spielte weiter mehr oder weniger zielstrebig nach vorn und stellte sich dabei im richtigen Moment geschickt an. Fabio Pech nutzte den Körperkontakt seines Kirchheimer Gegenspielers an der Strafraumgrenze aus. „Das hat er clever gemacht“, kommentierte der Geretsrieder Trainer den Elfmeter, den Kapitän Sebastian Schrills souverän zur 3:2-Führung verwandelte.

Podunavac setzt sich kraftvoll durch

Nun war es an den Gästen, eine Reaktion zu zeigen. In der 58. Minute parierte Voß einen Schuss von Kirchheims Andrii Hert, eine Minute später tauchte er im richtigen Moment ab, als Alessandro Cazorla aus dem Gewühl abzog. Als der KSC-Torjäger wenig später nach einem Querpass freies Schussfeld hatte, war der TuS-Keeper machtlos. „Die Moral der Mannschaft war überragend“, stellte Dittmann zufrieden fest, dass sein Team noch einmal zurückkam. Ein Abschlag vom KSC-Keeper wurde am Strafraum abgefangen, der Pass landete beim eingewechselten Fabijan Podunavac, der sich kraftvoll durchsetzte und den Treffer zum 4:3-Endstand markierte.

TuS Geretsried – Kirchheimer SC 4:3 (2:1)

Tore: 0:1 (1.) Mauerer, 1:1 (5.) Pech, 2:1 (12.) Kirschner, 2:2 (46.) Schmöller, 3:2 (52./EM) Schrills, 3:3 (64.) Cazorla, 4:3 (83.) Podunavac. – Schiedsrichter: Fabian Härle. – Zuschauer: 100.

TuS: Voß – Wiedenhofer, Buchmair, Buchner (74., L. Lajqi), L. Kellner, Renger, T. Kapouzidis (62., Ivkovic), Schrills, Kirschner, Zoumis (53., Podunavac), Pech (85., P. Lajqi).