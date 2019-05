Der nächste Abstieg: BCF muss runter in die Bezirksliga

Fußball-Relegation

Die Hypothek war zu groß: Drei Tage nach der 1:3-Niederlage im ersten Relegationsspiel gegen den TV Erkheim kassierten die Fußballer des BCF Wolfratshausen auch im Heimspiel drei Gegentore gegen einen keineswegs überzeugenden Bezirksligisten. So reichte der 4:3 (1:1)-Heimsieg aufgrund einer Vielzahl an individuellen Fehlern nicht für den Klassenerhalt in der Landesliga. Damit steigt der Ballclub zum zweiten Mal in Folge ab – diesmal in die Bezirksliga.

Wolfratshausen – Dabei sah es kurz vor Ende der ersten Halbzeit noch ganz gut aus für die Gastgeber. Kerem Tokdemir gelang in der 40. Minute nach feiner Vorarbeit von Salif Boubacar bei schwül-warmen Temperaturen der Führungstreffer, den die Farcheter jedoch nicht in die Pause retten konnte. Denn Schiedsrichter Jochen Gschwendtner ließ rund fünf Minuten nachspielen, und prompt gelang Valentin Wiest nach einer Unachtsamkeit in der BCF-Defensive der zu diesem Zeitpunkt völlig überraschende Ausgleich.

Und es sollte noch bitterer kommen: Lautstark angefeuert von den etwa 200 mitgereisten Erkheimer Anhängern gelang Stefan Oswald Sekunden nach dem Wiederanpfiff sogar der Führungstreffer für die Gäste. Nun benötigte der BCF schon vier weitere Tore für ein Weiterkommen. Als Barbaros Barut mit einem sehenswerten Volleyschuss postwendend für den 2:2-Ausgleich sorgte, keimte noch einmal leise Hoffnung auf. Spätestens nach einem von Stefan Oswald verwandelten Foulelfmeter in der 54. Minute schien die Entscheidung dann endgültig gefallen. Ein Doppelpack von Mustafa Kantar, der von zwei Schnitzern des Erkheimer Torhüters Markus Stetter profitierte, ließ dann doch nochmals Spannung aufkommen. Schließlich waren nach dem 4:3 noch gut 20 Minuten Zeit, um die zwei fehlenden Tore zu erzielen. Doch statt lauter Anfeuerungsrufe für den BCF waren im Stadion nur die Fans der Unterallgäuer zu hören. Befreiungsschläge der nun konditionell stark abbauenden Gäste wurden frenetisch bejubelt. Der Heimmannschaft versuchte es mit der Brechstange, agierte aber zu unkonzentriert im Abschluss.

Nach dem Schlusspfiff fiel es dem scheidenden Philipp Bönig sichtlich schwer, das Erlebte in Worte zu fassen. „Das ist eine riesige Enttäuschung und ein schwarzer Tag für den Verein“, sagte der Trainer. Dabei nahm der 39-Jährige seine Spieler sogar noch in Schutz. „Ich nehme die Verantwortung für den Abstieg auf mich.“

Einziger Lichtblick: Leistungsträger wie Kapitän Jona Lehr und Torhüter Cedomir Radic wollen den BCF in die Bezirksliga begleiten. Bis der Frust über den zweiten Abstieg innerhalb eines Jahres verdaut ist, wird es jedoch etwas dauern. „Wir haben schon in den 34 Saisonspielen davor zu viele Chancen ausgelassen, um vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern“, ärgerte sich Abteilungsleiter Helmut Forster.

BCF Wolfratshausen -

TV Erkheim 4:3 (1:1)

Tore: 1:0 (40.) Tokdemir, 1:1 (45.+4) Wiest, 1:2 (46.) Oswald, 2:2 (49.) Barut, 2:3 (54./FE) Oswald, 3:3 (64.) Kantar, 4:3 (71.) Kantar. – Schiedsrichter:Gschendtner (Wurmmannsquick). – Gelb: Kaygisiz, Barut, Tokdemir, Cakir (alle BCF); Hebel, Oswald, Neß (alle TV). – Zuschauer: 350.

BCF:Radic – Hummel, Keskin, Kantar, Barut, Rödl (76. Cakir), Boubacar, Tokdemir, Kleinert, Kaygisiz, Lehr.