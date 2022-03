Neue defensive Stabilität beim BCF

Von: Oliver Rabuser

Eine Bank für den BCF: Matej Bonic (li.) und Paul Müller (re. im Hintergrund) sorgten gegen Denklingen für stabile Verhältnisse in der Defensive. Am Samstag bestreiten die Farcheter das nächste Topspiel in Oberweikertshofen. © hl

Der BCF Wolfratshausen will seinen Aufwärtstrend in Oberweikertshofen bestätigen und näher zu Tabellenspitze aufrücken.

Wolfratshausen – Mit jedem Wochenende nimmt die Fußballsaison an Fahrt auf – die Spiele werden enger, die Ergebnisse bedeutsamer. Aktuell rangeln in der Bezirksliga Süd vier Teams um den Aufstieg. Weitere harren in Lauerstellung aus, hoffen auf Aussetzer des Quartetts. Und der BCF Wolfratshausen hat mit seinem jüngsten 1:0-Erfolg über Spitzenreiter Denklingen die Fühler nach ganz oben ausgestreckt. Am Samstag (16 Uhr) kommt es beim SC Oberweikertshofen nun zum Duell der unmittelbaren Verfolger.

Entscheidender Faktor auf Seiten der Flößerstädter ist die neue defensive Stabilität. 32 Gegentore vor dem Jahreswechsel waren der schlechteste Wert unter den Topklubs der Bezirksliga. Vor allem im Umschaltspiel und bei Standards präsentierte sich der Ballclub anfällig. Das hat sich jetzt ganz wesentlich geändert. Und hängt in erster Linie mit zwei Personalien zusammen: Paul Müller und Matej Bonic. Linksverteidiger Müller ist für Mitch Rödl „eine Bank da hinten“. Allerdings auch im letzten Spiel umgeknickt – Einsatz zumindest fraglich. Bonic indes fiel nahezu die gesamte Vorrunde aus, konnte so keine Bindung zum Team herstellen. Inzwischen hat sich der 22-Jährige integriert und liefert auf imposante Weise ab. „Zweimal Mann des Spiels“, unterstreicht der BCF-Coach. Jona Lehrs Eingebung, den gelernten Innenverteidiger auf die Sechs zu stellen, entpuppt sich als Erfolgsgeschichte. Blöd für die Wolfratshauser: Bonic pausierte während der Woche wegen eines Infekts. „Er brennt darauf zu spielen, aber da müssen wir vorsichtig sein“, gibt Rödl zu bedenken. Eine Zwangspause Bonics wäre einmalig zu verkraften, da Anto Stipic sich wieder fit gemeldet hat und mit Musti Kantar vor der Abwehr operieren könnte.

Ansonsten ist man guter Dinge an der Kräuterstraße. Sicher, ein Match auf Naturrasen ist ohne vorheriges Training nicht optimal. Dort lässt sich auch nicht so kompakt verteidigen wie auf deutlich schmaleren Kunstrasen. Doch hat das Ganze auch seine Vorteile: „Mehr Platz ist besser, um unser Spiel aufzuziehen.“ Rödl möchte zurück zu „vielen Pass-Stafetten“ als Dokument des pro-aktiven Spiels seiner Mannschaft. Zumal mit Basti Schnabel ein schneller Mann aus dem Kurzurlaub zurück ist.

BCF Wolfratshausen: Neumeier – Weilguni, Hummel, Stipic, Müller, P.Schubnell, Kantar, Arikan, Milic, Lehr, Uguz - Herbert, Rödl, Bonic (?), Camara, Hölting, Spreiter (?), Schnabel.