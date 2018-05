Neuer Trainer und neues Konzept beim TuS Geretsried II

Stephan Leitner kommt zur Reserve

von Rudi Stallein

Auch wenn die Ligazugehörigkeit des TuS Geretsried II noch nicht geklärt ist, so gibt es nun Gewissheit für die Trainerfrage. Stephan Leitner wird den Posten des Chefcoachs übernehmen. Der erfahrene Trainer stieg mit dem SV Eurasburg vor zwei Jqahren in die Krsisliga auf.

Geretsried–Noch ist nicht entschieden, in welcher Spielklasse die zweite Mannschaft des TuS Geretsried in der kommenden Saison antritt. Aber eine entscheidende Weiche wurde bei der Landesligareserve bereits gestellt: Stephan Leitner tritt als Trainer die Nachfolge von Florian Schneider an, der im Winter interimsweise als Spielertrainer eingesprungen war und das Team an die Aufstiegsränge herangeführt hat.

„Er hat in Waldram und in Eurasburg sehr gute Arbeit geleistet“, begründet TuS-Abteilungsleiter Ibro Filan das Interesse an dem im Landkreis bestens bekannten Coach, der vor zwei Jahren den SV Eurasburg-Beuerberg in die Kreisliga geführt hatte. „Wir wollten nach den Erfahrungen der Vergangenheit auf jeden Fall einen externen Trainer“, betont Filan. In den vergangenen Jahren war der Trainerposten der Reserve intern besetzt worden. Dieses Konzept ging in die Hose.

Am Ende der Saison 2015/16 scheiterte der TuS in der Relegation am FC Real Kreuth und stieg aus der Kreisliga ab. Als die Reserve im vorigen Winter auch in der Kreisklasse dem Tabellenende entgegentrudelte, warf Trainer Dieter Kloos entnervt das Handtuch. Ein Grund für die Misere war die Struktur der Mannschaft: Neben einem kleinen „harten Kern“ setzte sich diese zum größeren Teil aus „Teilzeitspielern“ zusammen, wie Filan die Gruppe der berufs- und spaßbedingt nur selten im Training anwesenden Akteure betitelt. Jede Woche mussten Spieler aus der Ersten oder der U 19 aushelfen.

Das wird sich grundlegend ändern. „Die Zweite soll sich als eigenständige Mannschaft definieren“, sagt Filan. Das bedeute, dass der Kader deutlich aufgestockt werde. Zum einen durch etliche Jugendspieler, die aus der U 19 nachrücken. Aber auch die Verpflichtung externer Spieler schloss Filan nicht aus. Das neue Konzept war wohl Voraussetzung, um einen Trainer wie Leitner für die Reserve zu begeistern. „Es hat sich in der Hinsicht bereits einiges getan“, konnte der 54-Jährige bei seinen Spielbeobachtungen in den letzten Wochen feststellen. Die jungen Spieler im Herrenfußball weiterzuentwickeln, sehe er als eine Herausforderung an, sagt der neue Coach, der bei seinen bisherigen Vereinen immer als Cheftrainer in der Verantwortung stand. „Und sportlich ist natürlich die Kreisliga das nächste Ziel. Das wäre als Unterbau für die Landesliga richtig“, so Leitner. Schmunzelnd ergänzt der Coach: „Wenn es jetzt nicht mehr klappt, gehen wir es nächste Saison an.“