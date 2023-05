Nur ein leises Aufbäumen des BCF

Von: Oliver Rabuser

In Grenzen hielt sich die Einsatzfreude der BCF-Fußballer wie Amani Mbaraka (li.) bei der abschließenden 2:3-Heimniederlage gegen Hellas München. © hans lippert

Eine magere Vorstellung boten die Fußballer des BCF Wolfratshausen: Nur 21 Zuschauer wollten die Verabschiedung von vier verdienten Kickern und Trainer Leo Fleischer sowie die 2:3-Niederlage sehen.

Wolfratshausen – Nach einer 2:3-Niederlage gegen Hellas München haben die Fußballer des BCF Wolfratshausen eine weitgehend unspektakuläre Saison auf Rang zehn beendet. Hätte sich der SC Unterpfaffenhofen nicht in letzter Minute den Relegationsplatz gesichert, wäre es womöglich zu Diskussionen gekommen. Denn das, was die Farcheter gegen Hellas boten, reichte allenfalls an Dienst nach Vorschrift heran. Leo Fleischer betätigte diese Einschätzung nach seiner letzten Partie als BCF-Coach insoweit, als er es „positiv“ wertete, dass sich seine Elf nach dem zwischenzeitlichen 0:3- Rückstand nicht analog zur Vorwoche hatte gehen lassen. Viel mehr war es aber auch nicht. „Ein gutes Gefühl aus sportlicher Sicht hast du nach so einem Spiel nicht“, sagte Fleischer. „Aber mit Blick auf das erreichte Saisonziel Klassenerhalt, kannst du es akzeptieren.“

Das Gute an der Sache: Kaum einer hat es gesehen, was die Flößerstädter auf dem Feld fabrizierten. Während andernorts am letzten Spieltag Hochspannung herrscht oder die Fans den einen oder anderen verdienten Kicker verabschieden wollen, fanden sich im Isar-Loisach-Stadion nur handgezählte 21 Zuschauer – Außenplätze der Gaststätte ausgenommen – ein.

So störte es auch wenig, dass die Verabschiedung von vier Fußballern und des Trainers keinen ausgefallenen Rahmen erhielten. Der BCF-Kosmos ist und bleibt ein ganz spezieller. Andererseits verwunderte, dass sich die karge Besucherzahl nicht schon zur Pause halbierte. „Entschlossenheit und Intensität waren nicht mehr so da“, umschrieb Fleischer diplomatisch das Treiben seiner Schützlinge.

So kamen bis zur Pause auf beiden Seiten mit Wohlwollen nur zwei Halbchancen zustande. Auch die Münchner vermittelten lange Zeit nicht den Eindruck, als wollten sie das für sich durchaus noch wichtige Match gewinnen. Immerhin gingen sie kurz vor der Pause in Führung: Eine Bogenlampe über BCF-Keeper Tino Klinkmüller nach zuvor zwei verlorenen Zweikämpfen – das passte ins Bild.

Auch bei den Gästetreffern nach dem Seitenwechsel war im Vorfeld nur wenig Gegenwehr zu beobachten. „Engagierter, aber keine dramatische 180 Grad-Wende“, nannte der Coach das leise Aufbäumen seiner Elf, der zum Gleichstand letztlich die Spielzeit fehlte. Adama Diarra traf erst nach Flanke von Nico Eismann und Ablage von Musti Kantar zum 1:3, schob dann in der Nachspielzeit im Zusammenspiel mit Emre Uguz noch das zweiten Ehrentor nach. or

BCF Wolfratshausen - FC Hellas München 2:3 (0:1) - Tore: 0:1, 0:2 (39./49.) Beric, 0:3 (57.) Tzevelekis, 1:3,2:3 (80./90+3) Diarra. – Schiedsrichter: Dominik von Maffai (FC Miesbach). – Zuschauer: 30.

BCF: Klinkmüller – Yavuz, Hummel, Bonic (76. Eismann), Mbaraka, Schubnell. Rödl, Ratte (72. Ivic), Dötsch (46. Diarra), Spreiter (66. Uguz), Kantar .