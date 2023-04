FSV Höhenrein wundert sich über Elfer und rettet einen Punkt gegen TSV Neuried

Sandra Ott und ihre Mitspielerinnen wunderten sich über den Elferpfiff für Neuried. © FSV

Die Frauen des FSV Höhenrain haben einen Heimsieg gegen Verfolger TSV Neuried verpasst. Joana Höhne rettet mit ihrem Treffer noch einen Punkt.

Höhenrain – Mit einem Unentschieden mussten sich die Höhenrainer Fußballerinnen im Duell gegen den Tabellennachbarn begnügen. In einem zerfahrenen Spiel taten sich beide Mannschaften schwer, spielerische Akzente zu setzen und Torchancen herauszuspielen. Folglich war das Geschehen von zahlreichen Zweikämpfen und einer hohen Einsatzbereitschaft geprägt.

In der 60 Minute kam Neuried das erste Mal gefährlich vor den FSV-Kasten, doch Lisanne Röhrdanz konnte gerade noch vor der einschussbereiten Stürmerin zur Ecke klären. „Zur Überraschung aller hat der Schiedsrichter bei diesem eigentlich fairen Zweikampf aber auf Foulelfmeter entschieden“, berichtet Teamsprecherin Sandra Ott. Dieses Geschenk ließen sich die Gäste nicht nehmen und gingen mit 1:0 in Führung. Diese hatte jedoch nur neun Minuten lang Bestand: Nach einem Abwurf der Neurieder Torhüterin schaltete Joana Höhne am schnellsten, eroberte sich den Ball und schloss direkt zum 1:1-Endstand ab. (red)