Oberstes Gebot für den TuS: Fehler abstellen

Von: Rudi Stallein

Höhepunkt der „TuS-Tage“: Nach einer ganzen Reihen von Nachwuchsspielen tritt das Geretsrieder Landesliga-Team um Patriot Lajqi (li.) am Samstag um 17 Uhr gegen den VfB Forstinning an. Foto: hans lippert © hans lippert

Erst zwei Spieltage ist die neue Landesligasaison alt, da durchleben die Fußballer des TuS Geretsried bereits ein krasses Wechselbad der Gefühle: Dem 5:1-Auftaktsieg vor Wochenfrist gegen den SE Freising folgte eine 1:6-Packung beim TuS Holzkirchen.

Geretsried - „Das war bitter, da sechs Dinger zu kassieren. Das hängt schon drin“, räumt Martin Grelics ein, dass die Niederlage vom Dienstagabend nicht ganz leicht zu verdauen gewesen war. Ein kurzes Videostudium vor dem nächsten Training hatte die Ursachen unübersehbar offengelegt: zu viele Fehler über den gesamten Spielverlauf. Zwar habe es nach Ballverlusten „oft eine gute Restverteidigung“ gegeben, so der TuS-Coach. Aber die Überzahl in der Absicherung blieb oft wirkungslos, weil mutlos verteidigt worden sei. „Das war eher ein begleitendes Verteidigen“, analysiert Grelics. „Es wurde nicht mit der letzten Konsequenz versucht, das Tor zu verteidigen.“ Auf diese Weise seien in Holzkirchen die ersten drei Gegentore gefallen.

„Das müssen wir wahnsinnig schnell abstellen.“ Andernfalls droht im Heimspiel gegen den VfB Forstinning am heutigen Samstag (17 Uhr) das nächste böse Erwachen. „Forstinning hat ein sehr gutes Umschaltspiel, sucht wahnsinnig schnell den tiefen Ball“, zeigt sich der Übungsleiter angetan. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Ebersberg schwimmt noch auf der Euphorie-Welle und hat offenbar auch den Abgang von Goalgetter Bakary Touray (17 Treffer in der Aufstiegssaison 2021/22) gut weggesteckt. Dem 2:1-Sieg im beim Kirchheimer SC ließ die Elf von Trainer Ivica Coric einen 3:2-Erfolg bei der Heimpremiere gegen den TSV Ampfing folgen. „Das ist ein sehr guter Aufsteiger, individuell gut besetzt und mit viel Qualität im Zentrum“, wie der TuS-Trainer beobachtet hat. „Das wirkt sehr gefestigt. Sie spielen mit viel Energie, die muss man brechen, wenn man gegen sie erfolgreich sein will.“

Wie so etwas funktionieren kann, zeigte die Geretsrieder Elf um Kapitän Sebastian Schrills beim Saisonauftakt gegen Freising. „Wir müssen uns gegenüber dem Holzkirchen-Spiel deutlich verbessern“, fordert Grelics eine Reaktion und verspricht: „Eines wird nicht passieren: Wir werden Forstinning sicher nicht unterschätzen, dafür ist die Mannschaft zu gut.“

Womöglich sorgt bei den Gastgebern die erwartete große Kulisse im Isarau-Stadion für eine Extraportion Energie. Am Wochenende finden die „TuS-Tage“ statt, mit Jugendspielen aller Geretsrieder Fußballteams jeweils vor den Spielen der Herren. Für Samstag steht nach dem Spiel außerdem eine große Party mit Discjockey und Cocktail-Bar auf dem Programm. Gründe genug für die Grelics-Elf, den Schalter wieder umzulegen.

TuS Geretsried: Voß, Untch - Buchmair, L. Lajqi, L. Kellner, Joh. Bahnmüller, Schrills, Berger, Ivkovic, P. Lajqi, Pech, Bauer, Jon. Bahnmüller, Walker, Zoumis, Fister.